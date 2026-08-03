Dragoș Bucur și soția lui, alături de copiii lor, au adoptat un stil de viață care îi face fericiți. Au o casă la țară, o grădină mare și bogată și multe animale pe care le îngrijesc cu drag.

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„Câți oameni cunoașteți voi, personal, sau dacă nu, din presă, bogați sau cu cariere importante – vorbim de milionari – fericiți, împăcați, liniștiți? Eu nu prea cunosc. Și pentru ce să sacrifici tot? Pentru bani? Ca să ai mai mulți și mai mulți, și mai mulți bani? Care-i câștigul? Întreb pe bune! Voi știți oameni bogați fericiți și cu familii întregi? Este o păcăleală a societății de după Revoluție, când am fost convinși că bucuria și fericirea vin din bani și succes profesional.

Nu e adevărat! Și eu chiar cred asta. Eu mă simt de zece ori mai bine când stau acasă cu ai mei și cu animalele decât când muncesc. Dacă asta mă face fericit, nu e normal ca ăsta să fie planul vieții căruia să-i acord cea mai mare importanță? Probabil că dacă aș primi o moștenire de un milion de euro, aș lăsa-o mult mai moale cu a mea carieră (râde)”, a declarat Dragoș Bucur pentru Viva.ro.

Cum arată o zi din viața lui Dragoș Bucur

În cadrul interviului, Dragoș Bucur a dezvăluit cum a arată o zi din viața lui, la țară. „Dimineața mă trezesc în jur de șapte și jumătate sau opt, dacă am stat mai mult seara, merg să dau drumul la animale, închid câinii pentru că am doi care nu se înțeleg cu restul animalelor, strâng bălegarul de la cai, că asta e sarcina mea, dacă mai am timp țesal caii… Apoi fac un tur cu Dana, ne uităm ce s-a mai întâmplat prin grădină, pe la legume.

Gătim și mai ieșim prin oraș că au copiii activități. Urmează seara. Avem seri în care doar citim și altele în care ne uităm la seriale și planificăm următoarele vacanțe, plecări ale noastre.

Și mai e un moment important al zilei: cafeaua pe care o bem pe verandă, iar noi avem casa chiar în mijlocul livezii. E cafeaua pe care o bem în liniște, înainte să înceapă tăvălugul”, a povestit Dragoș Bucur pentru Viva.ro

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