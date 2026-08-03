Anul 2026 a adus o serie de schimbări radicale pentru Andreea Popescu. După despărțirea oficială de Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, influencerița s-a mutat într-un apartament alături de cei trei copii ai cuplului.

La doar câteva luni după ce Jenny, una dintre femeile angajate pentru îngrijirea celor mici, a decis să schimbe domeniul de activitate, o altă bonă cu vechime a ales să își dea demisia.

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Keshika a plecat după 4 ani petrecuți în familie

Keshika, tânăra care a făcut parte din viața copiilor Andreei Popescu în ultimii patru ani, a decis că este momentul să facă un pas important în cariera sa. Plecarea nu a fost cauzată de neînțelegeri sau neplăceri, ci de oportunitatea de a lucra în cadrul unei companii.

Fosta dansatoare a Deliei a primit vestea cu înțelegere și nostalgie și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, descriind-o pe fosta angajată drept o persoană deosebit de iubitoare și răbdătoare.

„După aproape 4 ani, bona noastră, Keshika, a decis să înceapă un nou capitol în viața ei. Nu va merge la o altă familie, ci va lucra pentru o companie. Între timp, s-a recăsătorit, și-a cumpărat o casă împreună cu soțul ei, iar acum își dorește să își aducă și copiii aici, pentru a-și reîntregi familia. Îți mulțumim, Keshika, pentru toți acești ani, pentru grija, răbdarea și iubirea pe care le-ai oferit copiilor noștri. Ne va fi dor de tine”, a scris influencerița pe Instagram.

A doua plecare în doar câteva luni

Situația nu este o premieră pentru fosta soție a lui Rareș Cojoc. În urmă cu câteva luni, Andreea Popescu își anunța comunitatea online că Jenny, o altă bonă a familiei, a decis să lucreze într-o grădiniță, după ce a trecut cu succes de un interviu de angajare. La acel moment, influencerița menționa că îi mai rămăseseră două persoane care o ajutau cu creșterea celor mici.

Sursa foto: Instagram – Andreea Popescu

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