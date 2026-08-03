Peste 20% dintre cetățenii Uniunii Europene nu își permit un concediu de o săptămână

Concediile lungi și vacanțele de o săptămână, departe de casă, au devenit un lux pentru tot mai mulți cetățeni europeni. În 2025, doar 27,5% cetățenii europeni și-au permis să plece într-un sejur de 7 nopți, departe de casă sau chiar în afara țării.

Statisticile privind incapacitatea de a-și permite o săptămână de concediu în 2025 sunt surprinzătoare la nivelul țărilor europene. România ocupă primul loc în clasamentul realizat de Eurostat, cu peste 60% dintre cetățeni care nu își permit un concediu de o săptămână, iar în Turcia sunt peste 50% dintre locuitori care nu au această posibilitate.

Surpriza vine totuși din Italia, acolo unde 35% dintre cetățeni nu au posibilitatea să plătească pentru un concediu de o săptămână departe de casă. Pe ultimul loc se clasează Norvegia, Suedia, Finlanda, Țările de Jos și Danemarca, unde doar 9% dintre cetățeni nu își permit o vacanță de o săptămână.

Harta țărilor din Europa unde cetățenii își permit sau nu își permit o vacanță de o săptămână. Sursa foto: Eurostat

6 din 10 români nu au bani pentru un concediu de o săptămână

Așa cum spuneam, România se află pe primul loc în UE la capitolul dificultăți economice legate de vacanțe.

În 2025, 61,4% dintre români au declarat că nu au avut resursele financiare necesare pentru o săptămână de concediu, după cum arată datele Eurostat. Grecia urmează cu 46,6%, iar Bulgaria și Ungaria au înregistrat același procentaj de 39,1%.

În 2026, românii au un buget de 1.000 și 3.000 de lei pentru o vacanță, iar cei mai mulți dintre ei spun că nu vor pleca în concediu. Totuși, cei care își permit să meargă în vacanță aleg, de cele mai multe ori, destinațiile din România și preferă călătoriile de doar câteva zile.

Numărul italienilor care nu își permit o vacanță de 7 zile este unul surprinzător

În Italia, 35,7% dintre cetățeni s-au confruntat cu imposibilitatea de a-și permite o vacanță în 2025. Aceasta reprezintă o creștere de 4,3 puncte procentuale față de 2024, când 31,4% dintre italieni raportau aceeași dificultate.

În total, peste 21 de milioane de italieni au fost afectați, un număr alarmant pentru o țară membră a G7, conform portalului italian de știri Eunews.it.

Deși situația s-a înrăutățit ușor între 2024 și 2025, pe termen lung există o îmbunătățire. În 2015, 35,2% dintre cetățenii UE nu-și permiteau o săptămână de vacanță, cu 7,7 puncte procentuale mai mult decât în 2025. Totuși, în cifre absolute, peste 124 de milioane de europeni au fost nevoiți să rămână acasă din cauza costurilor ridicate.

Care sunt țările din Europa unde cetățenii nu au probleme în a-și permite o vacanță

La polul opus, Luxemburg are cea mai mică pondere a cetățenilor care nu își permit o vacanță, cu doar 10,6%. Urmează Suedia cu 12,4% și Olanda cu 12,8%, confirmând o mai bună stare financiară a locuitorilor din aceste țări.

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