Peste 20% dintre cetățenii Uniunii Europene nu își permit un concediu de o săptămână

Concediile lungi și vacanțele de o săptămână, departe de casă, au devenit un lux pentru tot mai mulți cetățeni europeni. În 2025, doar 27,5% cetățenii europeni și-au permis să plece într-un sejur de 7 nopți, departe de casă sau chiar în afara țării.

Statisticile privind incapacitatea de a-și permite o săptămână de concediu în 2025 sunt surprinzătoare la nivelul țărilor europene. România ocupă primul loc în clasamentul realizat de Eurostat, cu peste 60% dintre cetățeni care nu își permit un concediu de o săptămână, iar în Turcia sunt peste 50% dintre locuitori care nu au această posibilitate.

Surpriza vine totuși din Italia, acolo unde 35% dintre cetățeni nu au posibilitatea să plătească pentru un concediu de o săptămână departe de casă. Pe ultimul loc se clasează Norvegia, Suedia, Finlanda, Țările de Jos și Danemarca, unde doar 9% dintre cetățeni nu își permit o vacanță de o săptămână.

Prea săraci pentru vacanțe: 6 din 10 români nu au bani pentru o săptămână de concediu
Harta țărilor din Europa unde cetățenii își permit sau nu își permit o vacanță de o săptămână. Sursa foto: Eurostat

6 din 10 români nu au bani pentru un concediu de o săptămână

Așa cum spuneam, România se află pe primul loc în UE la capitolul dificultăți economice legate de vacanțe.

În 2025, 61,4% dintre români au declarat că nu au avut resursele financiare necesare pentru o săptămână de concediu, după cum arată datele Eurostat. Grecia urmează cu 46,6%, iar Bulgaria și Ungaria au înregistrat același procentaj de 39,1%.

În 2026, românii au un buget de 1.000 și 3.000 de lei pentru o vacanță, iar cei mai mulți dintre ei spun că nu vor pleca în concediu. Totuși, cei care își permit să meargă în vacanță aleg, de cele mai multe ori, destinațiile din România și preferă călătoriile de doar câteva zile.

Numărul italienilor care nu își permit o vacanță de 7 zile este unul surprinzător

În Italia, 35,7% dintre cetățeni s-au confruntat cu imposibilitatea de a-și permite o vacanță în 2025. Aceasta reprezintă o creștere de 4,3 puncte procentuale față de 2024, când 31,4% dintre italieni raportau aceeași dificultate.

În total, peste 21 de milioane de italieni au fost afectați, un număr alarmant pentru o țară membră a G7, conform portalului italian de știri Eunews.it.

Cum au evoluat în ultimii 10 ani datele privind posibilitatea europenilor de a plăti o vacanță

Deși situația s-a înrăutățit ușor între 2024 și 2025, pe termen lung există o îmbunătățire. În 2015, 35,2% dintre cetățenii UE nu-și permiteau o săptămână de vacanță, cu 7,7 puncte procentuale mai mult decât în 2025. Totuși, în cifre absolute, peste 124 de milioane de europeni au fost nevoiți să rămână acasă din cauza costurilor ridicate.

Care sunt țările din Europa unde cetățenii nu au probleme în a-și permite o vacanță

La polul opus, Luxemburg are cea mai mică pondere a cetățenilor care nu își permit o vacanță, cu doar 10,6%. Urmează Suedia cu 12,4% și Olanda cu 12,8%, confirmând o mai bună stare financiară a locuitorilor din aceste țări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.RO
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
GSP.RO
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
De la iluzia „mai bogați ca ungurii”, la coada UE. Austeritatea lui Bolojan, comparată cu „Epoca de Aur”
Adevarul.ro
De la iluzia „mai bogați ca ungurii”, la coada UE. Austeritatea lui Bolojan, comparată cu „Epoca de Aur”
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
Fanatik.ro
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
ObservatorNews.ro
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
GSP.ro
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
GSP.ro
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Parteneri
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Mediafax.ro
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Horoscop 3 august 2026. Prima zi a săptămânii vine cu mesaje puternice pentru toate zodiile! Ce te așteaptă maine și cum să-ți începi săptămâna cu dreptul!
Redactia.ro
Horoscop 3 august 2026. Prima zi a săptămânii vine cu mesaje puternice pentru toate zodiile! Ce te așteaptă maine și cum să-ți începi săptămâna cu dreptul!
Raisa este fetița care și-a pierdut viața în tragedia rutieră din Cluj! Mama acesteia este sfâșiată de durere: „Te iubim, Raisuca noastră!”
KanalD.ro
Raisa este fetița care și-a pierdut viața în tragedia rutieră din Cluj! Mama acesteia este sfâșiată de durere: „Te iubim, Raisuca noastră!”

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Dezvăluiri despre începutul vieții politice al lui Gigi Becali: „Vadim l-a băgat în Parlament și apoi s-au certat! Nu poate să aibă un șef”
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre începutul vieții politice al lui Gigi Becali: „Vadim l-a băgat în Parlament și apoi s-au certat! Nu poate să aibă un șef”
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa
Spotmedia.ro
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa