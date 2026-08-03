O parolă slabă ar fi fost cheia pe care hackerii ar fi folosit-o ca să realizeze atacul cibernetic de la ANP

Un atac cibernetic grav a blocat sistemul informatic al Administrației Naționale a Penitenciarelor, iar surse apropiate anchetei au susținut, potrivit TVRinfo.ro, că o parolă slabă și neglijența angajaților au permis hackerilor să pătrundă în servere.

Reamintim că Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată de un atac cibernetic în noaptea de 28 spre 29 iulie, care a forțat deconectarea fizică a echipamentelor din toate unitățile de detenție subordonate. Incidentul a scos la lumină vulnerabilități mai vechi, exploatate inclusiv în decembrie 2025, când un deținut a folosit o breșă similară pentru a face cumpărături online.

Cum au pătruns hackerii în serverele ANP

Atacatorii ar fi utilizat un cont de administrator global, care ar fi fost atribuit unui angajat dintr-un grup de lucru, pentru a accesa întregul sistem, potrivit sursei citate mai sus.

Parola slabă a acestui cont ar fi fost elementul-cheie exploatat de hackeri. „A fost o greșeală umană care a dus la acest incident grav”, au declarat surse autorizate pentru TVRinfo.ro.

Reamintim că în urma atacului, sistemele informatice care gestionau resursele umane și financiare au fost compromise. Angajații ANP au fost nevoiți să revină la tehnici mai vechi, iar deținuții nu mai pot accesa fondurile din conturile virtuale pentru cumpărături.

Filmul atacului cibernetic de la Administrația Națională a Penitenciarelor

Atacul cibernetic de la Administrația Națională a Penitenciarelor ar fi început în data de 28 iulie, aproape de miezul nopții, și s-ar fi desfășurat în mod invizibil până în dimineața zilei de 29 iulie, la ora 7.00, când ar fi fost declanșată criptarea datelor. Primele semne de criptare au fost confirmate la ora 7.35, la numai 20 de minute după ce sistemele au semnalat primele alerte de indisponibilitate, relatează News.ro.

Conform reprezentanților ANP, la ora 7.50 ar fi fost activat protocolul de urgență pentru izolare completă între locații, iar până la ora 10.00 toate echipamentele din rețea au fost deconectate fizic, având în vedere numărul mare de penitenciare răspândite la nivel național.

În prezent, anchetatorii și experții în securitate cibernetică analizează cum au reușit atacatorii să pătrundă în rețeaua instituției.

Sistemele principale nu au fost afectate

În ciuda atacului, aplicațiile esențiale și bazele de date critice ale ANP au rămas intacte.

„Rezultatele verificărilor preliminare relevă faptul că bazele de date și backup-urile aplicațiilor importante ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum IMSWeb – aplicația de evidență deținuți, nu au fost afectate. Pentru alte baze de date care au fost afectate în parte, în prezent se analizează toate posibilitățile de restaurare a datelor”, au precizat oficialii instituției.

Activitatea penitenciarelor continuă fără întreruperi

Deși atacul a vizat infrastructura IT, activitatea în unitățile de detenție nu a fost afectată. Pentru a asigura continuitatea operațiunilor și măsurile de siguranță specifice, penitenciarele utilizează temporar comunicații radio și telefonice.

Procesul de restaurare a datelor va începe doar după finalizarea verificărilor amănunțite și eliminarea oricăror vulnerabilități din sistem, au mai adăugat reprezentanții ANP.

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