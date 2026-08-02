Horoscop Berbec – 3 august 2026:

Astăzi ai ocazia de a înțelege de ce contrariile se atrag. Pentru că se echilibrează unul pe altul, așa cum faci și tu cu cei apropiați.

Horoscop Taur – 3 august 2026:

Această zi vine cu o energie debordantă pe care vei transforma foarte ușor în agitație, dacă nu ești atent.

Horoscop Gemeni – 3 august 2026:

Vin vești contradictorii din cercul de prieteni, informațiile pe care le primești sunt la fel. Ai nevoie de un răgaz, pentru a-ți limpezi gândurile.

Horoscop Rac – 3 august 2026:

Intr-un context ca cel de astăzi, e mai mare nevoie de prudență, decât de curaj. Este bine să judeci la rece informațiile la care ai acces.

Horoscop Leu – 3 august 2026:

Este o zi dinamică, pe gustul tău, dar pot apărea și situații în care nu este suficient să spui ce este de făcut și să se facă.

Horoscop Fecioară – 3 august 2026:

Te zbați între curaj și prudență, iar asta te obosește. Ca să îți dai seama ce ai de făcut, ai nevoie de răbdare și de liniște.

Horoscop Balanță – 3 august 2026:

Scopurile clare evoluează bine. Intâlnești persoanele potrivite, care îți pot oferi mijloace pentru a le realiza.

Horoscop Scorpion – 3 august 2026:

Ești foarte hotărât să mergi mai departe cu planurile pe care ți le-ai făcut în legătură cu munca. Ar fi bine să te ocupi și de starea de sănătate.

Horoscop Săgetător – 3 august 2026:

Ai șansa de a vedea mai clar ce poți îndrepta relațiile cu cei dragi, pentru a avea parte de mai multă armonie.

Horoscop Capricorn – 3 august 2026:

Iți limitezi singur bunăstarea prin faptul că o concepi într-un singur fel. Lucrurile ar putea evolua pozitiv, fără ca tu să observi.

Horoscop Vărsător – 3 august 2026:

Iți vine inima la loc, dar asta nu va face ca obstacolele să dispară. Pentru asta, vei avea nevoie de o strategie inteligentă și de mai multă răbdare.

Horoscop Pești – 3 august 2026:

Te bucuri de rezultatele pe care le obții, dar ești cu gândul și la ceea ce nu ai realizat. Situația generală este bună, inclusiv faptul că ai multe planuri de îndeplinit.

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