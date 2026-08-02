Greșeala pe care o fac proprietarii

Nu li se întâmplă doar altora. Conform Ministerului de Interne din Franța, 218.200 de locuințe au fost sparte sau au fost la un pas de a fi sparte în 2024. Înseamnă 600 doar într-o singură zi, potrivit Midi Libre.

Numărul lor a scăzut cu 3% în 2025, potrivit ministerului, însă problema rămâne una majoră. Cel mai grav este că, în aproape 4 din 10 cazuri (39,8%), infractorul sau infractorii au pătruns în locuință în ciuda prezenței a cel puțin unei persoane în interior.

Este exact ce s-a întâmplat pe 29 iulie 2026, după-amiază, în Saint-Thomas-de-Royans. Locatarul a alertat imediat forțele de ordine, care l-au reținut și l-au plasat în arest pe suspect.

Datele recente privind infracționalitatea în diverse regiuni arată că anumite zone urbane și rurale înregistrează o creștere semnificativă a numărului de spargeri. În fața acestui risc, mulți proprietari investesc sume considerabile în ușile blindate de la intrare sau în sisteme sofisticate de închidere.

Experții în securitate și anchetatorii avertizează însă că percepția publică este adesea greșită. Deși o ușă solidă oferă protecție, ea nu este întotdeauna primul element pe care îl analizează un spărgător atunci când își alege ținta.

Ce caută hoții înainte de a ataca o locuință

Procesul de selecție al unei case vulnerabile începe cu mult înainte ca hoțul să atingă clanța sau să încerce să forțeze vreo cale de acces. Spărgătorii profesioniști caută în primul rând semnele unei lipse de supraveghere și vulnerabilități vizibile din exterior.

Primul lucru pe care îl evaluează un infractor este gradul de vizibilitate și nivelul de iluminare din jurul proprietății. O curte întunecată, gardurile înalte, dar neîngrijite sau vegetația abundentă care blochează vederea de la stradă oferă acoperirea perfectă.

Dacă un spărgător poate lucra la o fereastră sau la o ușă secundară fără a fi văzut de vecini sau de trecători, acea casă devine instantaneu o țintă prioritară.

Un alt factor decisiv este reprezentat de geamurile lăsate în poziție rabatată sau ferestrele de la parter și subsol fără obloane sau grilaje. Punctele slabe ale tâmplăriei din termopan sunt adesea exploatate în doar câteva secunde cu ajutorul unor unelte simple, fără a face zgomotul pe care l-ar produce forțarea unei ușe principale de la intrare.

Semnele indirecte care trădează lipsa proprietarilor

Înainte de a acționa, infractorii observă rutina celor care locuiesc la adresă. Cutia poștală plină de pliante sau corespondență nepreluată, rulourile trase în mijlocul zilei timp de mai multe zile la rând sau lipsa oricărei mișcări în curte sunt semnale clare că proprietarii sunt plecați în concediu.

Publicarea pe rețelele de socializare a detaliilor despre călătorii sau fotografiile în timp real din vacanță reprezintă o altă invitație indirectă pentru hoți. Monitorizarea profilurilor publice a devenit o metodă frecventă de documentare pentru rețelele infracționale.

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