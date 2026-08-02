Raportul a comparat prețurile a zece cheltuieli esențiale de vacanță (cum ar fi mesele la restaurant, băuturile, crema de protecție solară sau sprayul împotriva insectelor) în 22 de stațiuni populare din Europa.

Algarve, regina vacanțelor accesibile în 2026

Marele câștigător al acestui an este regiunea Algarve din sudul Portugaliei, desemnată cea mai accesibilă destinație europeană pentru familii.

Conform datelor din raport, un coș cu zece produse și servicii de bază pentru o familie de patru persoane ajunge la aproximativ 163,39 euro, înregistrând o scădere de 2,7% față de anul trecut.

Prețurile mici din mediul local fac diferența pentru turiștii atenți la cheltuieli. În Algarve, o cafea costă în medie 1,49 euro, o bere poate fi achiziționată cu aproximativ 3,07 euro, iar un pahar de vin în restaurant ajunge la doar 4,08 euro.

Aceste tarife prietenoase transformă sudul Portugaliei într-o opțiune imbatabilă pentru cei care vor să se bucure de un concediu fără grijile bugetului.

300 de zile însorite pe an și un peisaj de o frumusețe rară

Deși găzduiește o populație stabilă de doar 450.000 de locuitori, regiunea Algarve atrage în fiecare vară un număr impresionant de vizitatori. Litoralul său se întinde pe aproximativ 150 de kilometri de-a lungul coastei sudice, între localitățile Vila Real de Santo António și Sagres, oferind un peisaj diversificat, cu fâșii lungi de nisip fin, golfuri izolate și stânci impresionante.

Unul dintre marile atuuri ale regiunii rămâne climatul excepțional: Algarve se mândrește cu 300 până la 320 de zile însorite pe an, fiind o alegere excelentă atât pentru plajă în timpul verii, cât și pentru ieșiri în natură sau escapade în sezonul rece.

Printre cele mai populare stațiuni din zonă se numără Albufeira, Lagos, Faro și Portimão, focare turistice care își extind oferta în fiecare sezon.

Cine completează podiumul

Locul al doilea în topul accesibilității este ocupat de stațiunea Sunny Beach din Bulgaria. Aici, coșul de cumpărături pentru vacanță însumează aproximativ 166,33 euro.

Deși prețurile au crescut cu 9,3% comparativ cu sezonul precedent, stațiunea de la Marea Neagră rămâne extrem de căutată pentru pachetele sale avantajoase.

Podiumul este completat de insula Lanzarote din Spania, unde costul mediu al coșului turistic este de 171,99 euro, în scădere cu 2,8% față de anul trecut.

Dintr-un total de opt destinații spaniole analizate, Lanzarote s-a clasat cel mai bine, oferind un raport excelent între calitate și preț pentru familiile care caută plaje spectaculoase, trasee de drumeție și peisaje vulcanice unice.

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