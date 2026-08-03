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Din uniforma de polițist, la butoanele Agriculturii

Social-democratul Adrian Ionuț Chesnoiu este un alt bun exemplu că PSD a dezertat doar de fațadă de la guvernare, pentru că funcțiile bine plătite au fost păstrate de armata partidului. Conform CV-ului și studiilor urmate, Chesnoiu și-ar fi dorit o altă carieră – cea de polițist, dar viața și politica l-au împins spre agricultură.

După ce a absolvit liceul Ministerului Administrației și Internelor „Constantin Brâncoveanu” din Ploiești, Chesnoiu a urmat Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, pe care a absolvit-o în anul 2005. În același an, s-a angajat la Ministerul de Interne ca ofițer specialist în investigarea fraudelor, unde a lucrat timp de șase ani. În paralel, a urmat mai multe cursuri de masterat și de perfecționare (inclusiv la Colegiul Național de Apărare) și s-a înscris la doctorat la ASE.

După ce și-a încheiat activitatea la Ministerul de Interne, Chesnoiu susține că a lucrat ca director general la o firmă privată până în 2013, fără a specifica însă numele acesteia. Apoi, a luat cu asalt sinecurile, devenind director de cabinet al unui secretar de stat la Ministerul Agriculturii, iar ulterior, la Ministerul Muncii.

În perioada 2016-2017, s-a întors în mediul privat ca director al unei societăți comerciale pe care, din nou, nu o dezvăluie. A revenit apoi la Ministerul Agriculturii, tot ca director de cabinet al unui secretar de stat, unde a rămas doar o lună, fiind numit ulterior director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

În 2020 s-a întors în orașul natal, Caracal, pentru a-și sluji concetățenii din funcția de administrator public al Primăriei. Nu a stat însă decât cinci luni, devenind viceprimar al orașului, tot pentru o perioadă scurtă, fiind ales deputat în decembrie 2020. Între 2021 și 2022 și-a întrerupt mandatul parlamentar pentru a ocupa fotoliul de ministru al agriculturii. Ulterior s-a întors în Parlament pentru a-și duce la bun sfârșit mandatul de deputat, iar la finalul anului 2024 a fost numit din nou director general al AFIR, funcție pe care o ocupă și astăzi.

Toate acestea în condițiile în care, încă din 2022, Chesnoiu a fost trimis în judecată de DNA, fiind acuzat că le-ar fi cerut subordonaților să furnizeze unor apropiați subiectele pentru concursuri și că ar fi făcut presiuni pentru angajarea unuia dintre candidați, deși acesta nu trecuse probele. În luna martie a acestui an, Chesnoiu a fost condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare într-un dosar în care era acuzat că a aranjat concursuri de angajare la Ministerul Agriculturii.

De asemenea, Chesnoiu este obligat să achite daune de 51.000 de lei Ministerului Agriculturii (reprezentând salariile plătite de instituție persoanelor angajate prin implicarea sa directă) și 13.500 de lei cheltuieli judiciare. Decizia nu este definitivă și a fost atacată cu apel. Astfel, până la o sentință definitivă, Chesnoiu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Adrian Ionuț Chesnoiu. Sursa foto: pagina personală de Facebook

Găurile din CV, „acoperite” cu afaceri cu ulei uzat

Încercăm să deslușim lacunele din CV-ul lui Chesnoiu completându-l cu informații despre firmele pe care le-a fondat, societățile la care a lucrat și persoanele cu care s-a asociat.

Începând cu anul 2012, Adrian Ionuț Chesnoiu s-a implicat în cinci societăți comerciale. Prima firmă în care a fost asociat, în perioada 2012-2013, se numea Mirodenia SRL și fusese fondată în anul 2004 de Octavian Florin Jianu, Marian Caraman și Ariton Stan. Când Chesnoiu s-a alăturat firmei, denumirea acesteia fusese schimbată în Green Solution Mirodenia SRL, iar asociați mai erau doar Marian Caraman și Ariton Stan.

La un moment dat, firma a derulat mai multe contracte cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pentru „furnizarea-colectarea de grăsimi și uleiuri alimentare reziduale”. Mai exact, societatea colecta uleiul alimentar uzat și oferea la schimb detergenți de vase. Green Solution Mirodenia SRL a fost radiată în urmă cu doi ani, după ce a intrat în faliment sub presiunea creditorilor. Perioada în care Chesnoiu a fost asociat în această firmă corespunde primei etape din CV în care menționează că a fost director general la o societate comercială.

Conexiunea cu dosarul UTI

Ariton Stan a fost legat de scandalul UTI. În iunie 2016, DIICOT a efectuat percheziții la sediul UTI Grup de la Aeroportul Otopeni și la domiciliile mai multor suspecți. Dosarul viza o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani derulată în perioada 2009-2011, cu un prejudiciu adus bugetului de stat estimat la peste 21 de milioane de lei. În centrul acestei anchete s-a aflat fostul vicepreședinte al UTI Ion Obloja, acuzat că a înființat un grup infracțional organizat pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, grup la care, potrivit procurorilor, ar fi aderat și Ariton Stan.

Ariton Stan a fost asociatul lui Ionuț Chesnoiu la firma Mirodenia SRL în 2004

Parcursul în instanță al lui Ariton Stan în cazul UTI a cunoscut o evoluție neașteptată, mutându-se treptat din sfera penală în cea civilă. Acuzat inițial de procurorii DIICOT că ar fi sprijinit grupul infracțional organizat condus de Ion Obloja prin oferirea de asistență contabilă pentru crearea unor circuite de firme-fantomă, Stan a fost cercetat sub control judiciar, însă acea anchetă penală nu s-a finalizat cu o condamnare a sa.

Pentru a recupera prejudiciul masiv, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a decis să acționeze pe cale civilă și a deschis ulterior procese de pretenții financiare care îi vizau pe liderul rețelei, pe contabili și zeci de firme implicate (printre care și firma în care Ariton Stan era asociat, AMM Aqua SRL, devenită Micomax Trading SRL). Cu toate că miza financiară a statului era uriașă, procesul a fost marcat de amânări și suspendări repetate, iar deznodământul a fost dictat de neglijența procedurală a instituțiilor publice. În primăvara anului 2025, Tribunalul București a constatat oficial perimarea cererii de chemare în judecată, deoarece ANAF a dat dovadă de pasivitate totală și nu a mai făcut niciun demers legal timp de mai bine de șase luni pentru a repune cauza pe rol după o suspendare temporară. Prin urmare, acest litigiu civil s-a închis definitiv fără ca judecătorii să se mai pronunțe pe fondul problemei, lăsându-l pe Ariton Stan liber de orice obligație de plată sau condamnare legată de acest caz răsunător.

Pe Marian Caraman, asociat și el în Green Solution Mirodenia SRL, l-am regăsit în alte afaceri alături de Ariton Stan, inclusiv în firma poprită din cazul UTI, Micomax Trading SRL. Acesta a derulat mai multe afaceri, iar în prezent se ocupă de dezvoltare imobiliară, de un salon pentru organizarea de evenimente și de comerț cu produse cosmetice, beneficiind totodată și de fonduri europene.

Firma de pază și colegul de la „Doi și-un sfert”

Kesbro Impex SRL a fost înființată de Chesnoiu în anul 2011 pentru activități de protecție și pază, o alegere tipică pentru un fost polițist. În 2014, în firmă au intrat tatăl său, Ion Chesnoiu, și Daniel Gabi Asănică.

Ion Chesnoiu. Sursa foto: pagina personală de Facebook

Asănică este fost ofițer al Direcției Generale de Protecție Internă. El a mai ocupat funcția de secretar general la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (2015-2017), iar ulterior a fost consilier și șef serviciu Audit Intern la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În ultimii ani, chiar din perioada în care lucra la stat, Asănică s-a ocupat și de dezvoltare imobiliară prin firma Smart Residence Development SRL, care i-a adus dividende consistente. Conform ultimei declarații de avere a lui Asănică (din 2024), soția sa, Andra Monica Asănică, este judecător și a încasat venituri salariale de la Curtea de Apel București, Tribunalul București și Consiliul Superior al Magistraturii. Prin 2011, soții Asănică și-au făcut doctoratele la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și ambii l-au avut drept conducător de doctorat pe prof. univ. dr. Vlad Barbu. Preocupați de răspundere, teza de doctorat a domnului Asănică s-a numit „Răspunderea juridică a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Administrației şi Internelor”, iar a soției sale, „Răspunderea juridică a magistraților”.

La un moment dat, presa a dezvăluit că Adrian Chesnoiu a fost și el ofițer în cadrul DGPI și s-a ocupat de supravegherea Academiei de Poliție.

Umbra baronului PSD Paul Stănescu

În 2020, Daniel Gabi Asănică, împreună cu Marius Robert Modan, a deschis firma Gasfix Connect SRL în comuna Redea, județul Olt, având ca obiect de activitate „Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”. Modan este ginerele lui Paul Stănescu, baronul PSD de Olt, fiind căsătorit din 2018 cu fiica acestuia, Alina Gabriela. Este cunoscut că Ministerul Agriculturii reprezintă feuda lui Paul Stănescu, iar majoritatea celor care au condus instituția în ultimii ani au fost oameni promovați de acesta.

Socrul și-a sprijinit ginerele, pe Marius Robert Modan, numindu-l consilier personal la Ministerul Fondurilor Europene, consilier parlamentar la Grupul PSD și apoi, din 2019, la ASF (coleg cu Asănică), unde în prezent ocupă funcția de secretar general. Modan a părăsit firma după câteva luni, iar aceasta a fost închisă definitiv în 2023.

Ion Chesnoiu, tatăl șefului AFIR, a fost inginer la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal și se ocupă în continuare cu agricultura, vânătoarea și susținerea filialei locale a PSD.

Reciclarea afacerilor în familie

A doua perioadă din CV în care Chesnoiu menționează că a lucrat în sectorul privat este cuprinsă între anii 2016 și 2017. Între 2015 și 2017, el a fost asociat în firma Sya Clean Solution SRL (redenumită ulterior Kes Oil Consulting SRL și apoi Sya Oil Consulting SRL), fondată alături de tatăl său, Ion Chesnoiu.

În 2017, după ce a fost numit din nou director de cabinet al unui secretar de stat din Ministerul Agriculturii, Chesnoiu i-a cedat locul în firmă unui anume Nelu Costel Gruia, ulterior apărând în acționariat și Petrică Deneva. Nelu Costel Gruia și Petrică Deneva sunt implicați în firma RUCO (Romanian Used Cooking Oil), specializată în colectarea uleiului alimentar uzat și a grăsimilor vegetale/animale.

Firma plasă de siguranță

O altă firmă în care Chesnoiu a fost asociat se numește Pika Energy SRL, înființată în anul 2013 de Chesnoiu și Mircea Smaranda (mare vânător, șef al AVPS Egreta care gestionează fondul de vânătoare din zona Fetești), având ca obiect de activitate „producția de energie electrică”. După doi ani, Chesnoiu a ieșit din societate, iar aceasta a rămas în posesia lui Mihai și Mircea Smaranda. Anul trecut, firma a ajuns pe mâna unor investitori turci care, în luna martie, anunțau construirea unui parc fotovoltaic de 4,5 MW la Cernavodă.

Singura firmă în care Chesnoiu mai este asociat în prezent se numește MK Strategic Solutions SRL. A fost înființată în luna aprilie a acestui an, având ca obiect de activitate domeniul relațiilor publice și al comunicării.