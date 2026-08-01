Avertismentul gazetarului vine într-un moment crucial pentru stabilitatea financiară a țării, suprapunându-se cu o nouă reevaluare a agenției de rating Fitch, care menține România la limita categoriei recomandate investițiilor.

Cristian Tudor Popescu: „Le convine o Românie în faliment de țară, pe care s-o împărățească ei”

În articolul intitulat sugestiv „Fanarul românesc”, Cristian Tudor Popescu arată că refuzul de a adopta reformele asumate prin PNRR este de fapt intenționat.

Gazetarul nominalizează mai multe formațiuni și facțiuni politice — PSD, AUR, gruparea Thuma din PNL, dar și UDMR —, susținând că acestea nu își doresc cu adevărat ca statul român să îndeplinească cerințele europene.

CTP își bazează afirmațiile și pe luările de poziție recente din spațiul public. El readuce în atenție declarația șefului grupului senatorial UDMR, Csoma Botond, care a afirmat că ar fi mai bine ca România să renunțe la 770 de milioane de euro din PNRR decât să treacă printr-o revoltă socială continuă provocată de noua Lege a Salarizării.

Analizând acest punct de vedere, gazetarul apreciază că o astfel de abordare trădează o îngustime de minte periculoasă, argumentând că pierderea tranșelor europene ar împinge automat țara în categoria de risc „junk” (nerecomandat investițiilor), provocând convulsii economice și sociale mult mai grave decât cele simulate de contestatarii reformelor.

„De ce această năzuință? Mai întâi, pentru ca guvernul Bolojan să nu câștige astfel niscai capital politic. Apoi, mai important, deoarece specia asta de politicieni vrea puterea cu orice preț. Le convine o Românie în faliment de țară, pe care s-o împărățească ei, nu o țară europeană, trăind decent, fără ei în capul trebii.

Și să nu uităm un principiu strămoșesc esențial pe aceste meleaguri: «Fie pâinea cât de rea, de furat mai e ceva». Nici măcar o Românie ajunsă gubernie rusească nu i-ar deranja, dacă Kremlinul îi pune în domnie, ca Imperiul Otoman pe fanarioți”, a punctat Cristian Tudor Popescu.

România evită la limită retrogradarea în categoria „junk”

Avertismentele privitoare la riscul de faliment nedeclarat sunt confirmate parțial de evaluările instituțiilor financiare internaționale, chiar dacă România a reușit pentru moment să evite scenariul cel mai negru.

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch a anunțat că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, reprezentând ultima treaptă din categoria recomandată pentru investiții. Cu toate acestea, perspectiva atribuită rămâne una negativă, ceea ce înseamnă că riscul de retrogradare nu a fost complet eliminat.

Conform estimărilor publicate de Fitch, deficitul bugetar general al țării este proiectat să coboare la 5,9% din PIB până la finalul acestui an. Această valoare se plasează foarte aproape de ținta oficială de 6% asumată de Executiv și reprezintă o ajustare vizibilă față de nivelul critic de 9,3% înregistrat în 2024.

Analiza experților financiari rămâne însă rezervată. Analiștii Fitch subliniază că, în ciuda eforturilor de consolidare fiscală, nivelul deficitului bugetar al României continuă să fie printre cele mai ridicate din rândul tuturor statelor din lume care împart aceeași categorie de rating „BBB”.

Deși pericolul imediat al intrării în categoria „junk” a fost îndepărtat temporar, economiștii și piețele financiare mențin statul român sub o monitorizare extrem de strictă, subliniind că atragerea banilor din PNRR și aplicarea reformelor structurale rămân singurele garanții pentru evitarea unui derapaj economic major.

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