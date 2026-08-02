O scrisoare deschisă a fost adresată premierului Ilie Bolojan, cerându-se intervenţia acestuia pentru măsuri concrete care să ducă la fluidizarea traficului, relatează news.ro.

„Stimate domnule Ilie Bolojan,

Prin prezenta, vă solicit să interveniţi de urgenţă şi să dispuneţi măsuri concrete pentru remedierea situaţiei inadmisibile existente la Postul Vamal Sculeni (Republica Moldova-România). Este inadmisibil ca, indiferent de zi, oră, sau perioadă a anului, cetăţenii să fie nevoiţi să suporte cozi interminabile, care se întind pe kilometri, şi timpi de aşteptare excesivi, fără ca această problemă să fie soluţionată”, a postat duminică o femeie, pe Facebook, care a ataşat şi fotografii din zonă.

Potrivit acesteia, duminică, la o temperatură de 36°C, într-un interval de o oră, coloana de autovehicule a avansat doar aproximativ 300 de metri.

„Această situaţie nu reprezintă o excepţie, ci o realitate repetitivă, cunoscută de toţi cei care tranzitează acest punct de trecere a frontierei. Este deosebit de grav faptul că oamenii sunt obligaţi să aştepte ore întregi în condiţii caniculare, fără a beneficia nici măcar de condiţii sanitare minime, cum ar fi accesul la un grup sanitar.

O asemenea stare de lucruri afectează grav demnitatea persoanelor şi ridică serioase semne de întrebare privind modul de organizare şi administrare a acestui punct de trecere”, se mai arată în mesajul adresat premierului Ilie Bolojan.

Premierului i se cere să dispună verificări privind stabilirea cauzelor acestor întârzieri cronice şi măsuri pentru eliminarea acestei situaţii.

„Cetăţenii nu trebuie să fie supuşi, în mod repetat, unor condiţii umilitoare şi unor aşteptări nejustificat de lungi la frontieră. Este obligaţia autorităţilor să asigure un serviciu public eficient, funcţional şi respectuos faţă de drepturile şi demnitatea fiecărei persoane. Solicit examinarea cu maximă seriozitate a acestei sesizări şi informarea publicului cu privire la măsurile concrete întreprinse pentru remedierea situaţiei”, se mai arată în mesaj,

Un internaut comentează că verificările pe partea Republicii Moldova decurg repede, întârzierile fiind pe sectorul românesc.

„Dacă la vama moldovenească trecem repede, de ce la cea românească stăm câte 3, 4 ore? Pe lângă faptul că auzim replici: «mai staţi acasă», «dacă verific 100 sau 10 maşini pe zi am acelaşi salariu» sau «ce vă tot plimbaţi» se poate şi de muncit? (…) Dacă toţi cetăţenii ar munci precum vameşii oare unde ajungem?”, afirmă internautul.

Oficialii punctului de trecere a frontierei au postat în repetate rânduri mesaje că este aglomeraţie şi recomandă cetăţenilor, dacă itinerarul le permite, traversarea frontierei prin PVFI Costeşti, PVFI Leova sau PVFI Cahul, notează news.ro.

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