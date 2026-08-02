Un inamic discret, dar devastator

Femeia, cunoscută pe rețelele sociale sub numele de Nanny Irin, a povestit că a deschis seiful convinsă că banii sunt în siguranță. Însă, în locul teancurilor de bancnote, a găsit sute de termite vii și moarte, iar o mare parte din bani fusese transformată în praf, relatează Marie France.

Femeia adunase peste un milion de baht thailandezi, echivalentul a aproximativ 26.000 de euro, economii destinate plății unui credit imobiliar. Încredințată că un seif reprezintă cea mai bună protecție împotriva hoților, ea nu a luat în calcul un inamic mult mai discret, dar devastator.

Ce a găsit în interiorul casetei de valori

Când a deschis seiful, în locul pachetelor ordonate de bancnote, femeia a găsit o grămadă de resturi măcinate și praf. Termitele pătrunseseră în interiorul casetei metalice prin mici spații de aerisire și prin orificiile de prindere din spate, distrugând aproape în totalitate bancnotele din hârtie.

Insectele au consumat bancnotele din interior spre exterior, profitând de mediul închis și ferit de lumină. Deși seiful era impecabil la exterior și complet protejat împotriva oricărei tentative de efracție, umiditatea și accesul minuscul au fost suficiente pentru ca dăunătorii să creeze o colonie chiar în interiorul pachetelor de bani.

„Un seif îți protejează banii de hoți, dar nu și de termite”

Femeia păstra în seif un milion de baht, echivalentul a aproximativ 26.000 de euro, bani puși deoparte pentru plata creditului ipotecar. Într-o postare pe rețeaua de socializare, aceasta a explicat că seiful era deschis periodic pentru a retrage sume necesare ratelor și că ultima verificare fusese făcută cu mai puțin de o lună înainte.

„Uneori crezi că un seif îți protejează banii de hoți, dar nu și de termite”, a scris femeia pe Facebook.

Potrivit acesteia, insectele au reușit să pătrundă în seif și să distrugă economiile în doar câteva săptămâni.

Femeia nu își va putea recupera întreaga sumă deoarece Banca Thailandei schimbă bancnotele deteriorate doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții, iar o parte dintre bancnote au fost distruse complet.

Povestea a devenit virală pe rețelele sociale și este prezentată drept un avertisment pentru cei care aleg să păstreze sume importante de bani în numerar, acasă.

Insectele invizibile care pot distruge o casă din interior fără să prinzi de veste

Sunt mici, aproape invizibile la prima vedere și preferă să trăiască în întuneric, însă pot provoca daune materiale de proporții uimitoare. Termitele sunt printre cele mai vechi și mai bine organizate viețuitoare de pe Planetă. Deși joacă un rol esențial în ecosistemele naturale, descompunând lemnul mort și fertilizând solul, prezența lor în apropierea locuințelor umane poate deveni un adevărat coșmar financiar.

Adesea confundate cu furnicile, aceste insecte funcționează după reguli stricte și sunt capabile să sape tunele prin structuri solide de lemn, mobilier sau chiar prin materiale plastice și hârtie, fără a lăsa urme vizibile la exterior până când nu este prea târziu.

Termitele sunt insecte care aparțin ordinului Blattodea, fiind înrudite îndeaproape cu gândacii de bucătărie. Ele trăiesc în colonii uriașe, care pot număra de la câteva zeci de mii până la milioane de indivizi.

Spre deosebire de majoritatea altor viețuitoare, termitele au capacitatea unică de a digera celuloza, principala componentă a lemnului și a hârtiei. Această performanță este posibilă datorită unor microorganisme speciale care trăiesc în sistemul lor digestiv.

Pe lângă structurile din lemn ale caselor, termitele pot distruge parchetul, ușile, cărțile, documentele din hârtie și chiar izolația din jurul cablurilor electrice. În zonele tropicale sau în regiunile unde infestațiile sunt frecvente, pagubele provocate de termite depășesc anual miliarde de dolari.

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