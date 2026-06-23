Investiție de aproximativ 100 de milioane lei

Proiectul, cofinanțat din fonduri europene prin Programul Transport, transformă unitatea din Dana 80 în cel mai rapid terminal de cereale din Europa. Prin acesta se consolidează rolul strategic al României în Solidarity Lane, coridorul european de sprijin pentru exportul cerealelor din estul Europei.

Inaugurarea extinderii Terminalului de Cereale COMVEX din Portul Constanța Nord a avut loc pe 19 iunie.

„S-a marcat finalizarea a două faze importante de investiții care transformă terminalul COMVEX în cel mai rapid terminal de cereale din Europa și unul dintre cele mai performante hub-uri logistice de cereale de pe continent”, a spus marți, 23 iunie, secretarul de stat.

Este vorba de Faza 1 – Extindere VEST, cu 2 celule noi de depozitare, +12.000 tone; respectiv Faza 2 – Extindere EST, cu 5 celule noi de depozitare, +28.000 tone.

„Rezultat final: capacitatea totală de depozitare a terminalului a crescut de la 200.000 la 240.000 de tone, cu un sistem complet integrat și automatizat”, a mai punctat oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Investiția totală pe ambele faze depășește 99,88 milioane lei, din care peste 42 de milioane lei reprezintă cofinanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene și bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Programul Transport 2021-2027.

„Astfel România atinge pragul de 2.000.000 tone capacitate de depozitare simultană temporară de cereale în Portul Constanța”, subliniază Irinel Ionel Scrioșteanu.

Cea mai mare viteză de manipulare a cerealelor din Europa

Noua infrastructură complet digitalizată de la Dana 80 asigură cea mai mare viteză de manipulare a cerealelor din Europa, având o rată de încărcare de până la 70.000 de tone pe zi.

„Țara noastră și-a consolidat astfel rolul strategic prin capacitate mare de stocare, cu cea mai mare viteză de manipulare a cerealelor din Europa la Dana 80 din Portul Constanța, cu o adâncime de 19 metri, rată de încărcare de până la 70.000 tone/zi și digitalizare completă a operațiunilor”, potrivit sursei citate.

Crește capacitatea de procesare a cerealelor din Ucraina

Investiția vizează eficientizarea activității de operare în cadrul terminalului de cereale în scopul facilitării fluxurilor de trafic de cereale din relația cu Ucraina.

„Grupul țintă și beneficiarii finali sunt producătorii și comercianții de cereale din Ucraina, transportatorii de cereale pe mare, în special cei cu capacitate mare (ai căror nave încărcate necesită adâncimi mari de navigație). Prin realizarea proiectului crește capacitatea de procesare a cerealelor, în special cerealelor provenite din Ucraina, a căror volum care va fi descărcat de pe diferitele moduri de transport, și ulterior încărcat pe nave maritime și va ajunge la 3.760.000 tone cumulat (încărcare – descărcare) la nivelul anului 2027”, precizează și reprezentanții Portului Constanța, pe Facebook.

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