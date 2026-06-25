Achiziții pentru a evita aglomerația

Pentru a reduce supraaglomerarea din zonele de relaxare de lângă bazine, autoritățile au decis să suplimenteze dotările Water Park-ului cu 220 de seturi formate din două șezlonguri și o masă. Caietul de sarcini specifică cerințe clare pentru aceste produse: șezlongurile trebuie să fie din polipropilenă albă, cu spătar reglabil, rezistente la radiațiile UV, la umezeală și capabile să suporte o greutate maximă de 120 de kilograme. Mesele vor fi, de asemenea, albe și realizate din același material.

„Achiziția este necesară pentru a evita supraaglomerarea la marginea bazinelor și pentru a asigura locuri de odihnă pentru fluxul mare de turiști din cadrul complexului”, se precizează în documentele oficiale.

Sume considerabile alocate pentru întreținere și siguranță

Aceasta nu este singura investiție făcută anul acesta. În luna mai, Primăria Craiova a semnat un contract în valoare de 255.372,82 de lei, fără TVA, pentru achiziționarea și înlocuirea pompelor electrice necesare grupurilor de pompare și filtrare. Totodată, suma de 130.200 de lei, fără TVA, a fost alocată pentru achiziția de clor lichid stabilizat, un produs esențial pentru întreținerea calității apei din piscine. Municipalitatea a semnat și un acord-cadru pe patru ani pentru achiziția de substanțe pentru tratarea apei, cu un buget maxim de 4.514.320 de lei, fără TVA.

În ceea ce privește siguranța vizitatorilor, municipalitatea a încheiat un contract cu SC SwimAcademy SRL din Pitești pentru a asigura două posturi de salvamar pe o perioadă de 83 de zile. Valoarea contractului este de 89.640 de lei, fără TVA.

Reparații și alte investiții recente

Cheltuielile semnificative din acest an includ reparațiile, întreținerea și vopsirea piscinelor din cadrul Water Park-ului, pentru care Primăria Craiova a alocat suma de 898.281 de lei, fără TVA. Lucrările au fost realizate de firma SC Soenerg SRL, cu sediul în Ișalnița, județul Dolj.

În 2025, municipalitatea a achiziționat colaci pentru toboganele din complex, investind peste 103.000 de lei, fără TVA. SC Seaside Playgrounds SRL din Constanța a furnizat 500 de colaci de diferite dimensiuni. În 2023, pentru șezlonguri, mese de plajă și colaci, s-au cheltuit 277.876 de lei, fără TVA.

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