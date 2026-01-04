Pentru a preveni riscul de asfixiere a locuitorilor din zonă, autoritățile au decis atunci să incendieze gazul, care a ars neîntrerupt timp de decenii.

Autoritățile turkmene caută soluții să stingă focul

În prezent, autoritățile turkmene par hotărâte să stingă definitiv focul. Dylan Harris, directorul general al companiei britanice de turism Lupine Travel, a declarat pentru RFE/RL că a observat o diminuare constantă a flăcărilor în ultimii ani, iar în special anul trecut acestea au fost mult mai slabe.

Fotografiile realizate în 2025 arată că, în locul flăcărilor uriașe de altădată, mai ard acum doar câteva limbi de foc.

La 28 decembrie, compania națională de gaze Turkmengaz a anunțat măsuri pentru „rezolvarea problemei Darvaza”, precizând că a fost forat un nou puț menit să redirecționeze gazele departe de crater, cu scopul de a elimina complet emisiile necontrolate în atmosferă.

Decizia vine după luni în care turiștii au remarcat diminuarea flăcărilor, fenomen explicat oficial în cadrul unei conferințe pe teme energetice desfășurate în luna iunie în Turkmenistan.

Cu acest prilej, Irina Lurieva, cercetător-șef al Turkmengaz, a explicat că mai multe puțuri de gaz abandonate din deșertul din apropierea Darvazei au fost redeschise pentru a devia fluxurile de gaz în afara craterului. Potrivit acesteia, intensitatea incendiului a fost redusă de aproape trei ori.

Provocare majoră

Evenimentul a avut ca scop promovarea realizărilor țării în domeniul energiei verzi, în ciuda faptului că Turkmenistanul este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale.

Sukru Merey, expert în gaze naturale la Universitatea Batman din Turcia, a avertizat că stingerea completă a incendiului rămâne o provocare tehnică majoră.

Chiar și după forarea unui puț suplimentar, eliminarea totală a scurgerilor de gaz ar putea să nu fie posibilă. El estimează că realizarea unui astfel de proiect ar costa milioane de dolari.

Ideea stingerii focului de la Darvaza a fost lansată pentru prima dată în 2010 de fostul președinte Gurbangulî Berdîmuhamedov.

De-a lungul timpului, autoritățile au oscilat între menținerea craterului, supranumit „Strălucirea Karakumului” sau „Porțile iadului”, ca atracție turistică și dorința de a elimina acest simbol al unui accident din perioada sovietică.

Simbol al risipei energetice

Presiunile pentru închiderea craterului au crescut în urma unor rapoarte recente potrivit cărora Turkmenistanul ar emite mai multe gaze cu efect de seră din doar două câmpuri de gaze decât emisiile anuale totale ale Marii Britanii.

Deși focul de la Darvaza produce în principal dioxid de carbon — mai puțin nociv decât metanul eliberat din alte fisuri neaprinse — craterul rămâne un simbol al risipei energetice.

Analiștii estimează că emisiile totale ale sitului sunt comparabile cu cele generate anual de aproximativ 7 milioane de autoturisme, iar valoarea de piață a gazelor pierdute în ultimele decenii ar ajunge la circa 300 de milioane de dolari.

Impact asupra turismului

Stingerea incendiului ar putea avea un impact major asupra turismului. Dylan Harris afirmă că Darvaza este „cea mai populară atracție turistică din Turkmenistan” și, pentru mulți vizitatori, principalul motiv pentru a călători într-o țară atât de izolată.

Un alt operator turistic, care a preferat să rămână anonim, a declarat că urmărește scăderea flăcărilor de aproximativ 15 ani, sugerând că intervențiile asupra câmpurilor de gaze din zonă sunt în desfășurare de mult timp, însă fără comunicări oficiale, întrucât astfel de informații sunt considerate sensibile.

Cadastru gratuit în mediul rural: înregistrarea proprietăților și succesiunilor, fără costuri pentru cetățeni
Știri România 15:01
Cadastru gratuit în mediul rural: înregistrarea proprietăților și succesiunilor, fără costuri pentru cetățeni
Un șofer de TIR a intrat într-o casă din Bacău, pe care a distrus-o parțial, și a scăpat nevătămat
Știri România 14:35
Un șofer de TIR a intrat într-o casă din Bacău, pe care a distrus-o parțial, și a scăpat nevătămat
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie"
Stiri Mondene 14:15
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie”
Decizia luată de Mădălina Ghenea, după ultimele dezamăgiri în dragoste: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari"
Stiri Mondene 14:00
Decizia luată de Mădălina Ghenea, după ultimele dezamăgiri în dragoste: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Politică 12:52
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
