„Posibil incident de securitate: Guvernul României (gov.ro) Pe un forum cunoscut din zona „dark web” a fost publicat un anunț prin care un „user” susține că vinde date sensibile presupus exfiltrate din site-ul oficial al Guvernului României (gov.ro). Detalii privind presupusa breșă: Ar conține informații despre parlamentari, partide politice și toate ministerele. Sunt menționate ministerele: Apărare, Afaceri Interne și Externe, Educație, Cultură, Dezvoltare și Administrație Publică, Agricultură, Transporturi și Infrastructură”, a susținut Liviu B. care afirmă pe LinkedIn că este „Data-Privacy & Cyber-Risk Strategist” și că are 20 de ani de experiență în business.

Acesta a adăugat că atacatorul pretinde că a exploatat o vulnerabilitate de tip „0-day” pentru a compromite serverele administrate de STS și că datele sunt vândute pentru 1.500 USD.

Libertatea a verificat atât la Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC), cât și la STS, iar informația nu se confirmă.





