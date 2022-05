Anunțul a fost făcut la numai o zi după ce Kalush Orchestra și-a adjudecat trofeul concursului desfășurat la Torino, în Italia.

„Felicităm Kalush pentru câştigarea Eurovision. Sunteţi senzaţionali! Ukrposhta emite timbre în conformitare cu decizia Consiliului nostru pentru Artă. Însă consider că vom avea suficiente argumente pentru a aproba şi grăbi emiterea timbrului dedicat câştigătorilor noştri. Exact cum am procedat cu Ruslana şi Jamala”, a transmis șeful Poștei ucrainene.

Platforma Nexta a preluat postarea de pe Twitter, care dă de înțeles că pălăria roz cu care a apărut solistul trupei la Eurovision ar putea fi redată pe timbru:

Ukrposhta has announced the release of a stamp dedicated to the victory at #Eurovision 2022 by the #Kalush Orchestra.



This was announced by the director of the enterprise Igor Smelyansky. pic.twitter.com/UoGF4hkTLk