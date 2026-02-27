Amazon devine partener strategic pentru OpenAI, alături de SoftBank și Nvidia, într-o finanțare amplă

Runda de finanțare include 30 de miliarde de dolari de la SoftBank, 30 de miliarde de la Nvidia și 50 de miliarde de la Amazon. Din această sumă, Amazon va investi inițial 15 miliarde de dolari, urmând ca restul de 35 de miliarde să fie adăugați în următoarele luni, în funcție de condiții stabilite între părți. „Amazon va deveni un partener strategic esențial pentru OpenAI”, au declarat reprezentanții companiei pentru Reuters.

OpenAI va folosi cipurile Trainium de la Amazon și face din AWS furnizor exclusiv pentru platforma Frontier

În cadrul parteneriatului, OpenAI va folosi 2 gigawați de capacitate de calcul bazată pe cipurile Trainium dezvoltate de Amazon. În plus, platforma Amazon Web Services (AWS) va deveni furnizorul exclusiv de servicii cloud pentru OpenAI Frontier, platforma destinată agenților AI pentru companii. Cu toate acestea, colaborarea cu Amazon nu afectează relația existentă cu Microsoft. „Produsele noastre vor rămâne găzduite pe Azure, iar Microsoft păstrează licențele exclusive asupra proprietății intelectuale a modelelor OpenAI”, a confirmat compania.

Reprezentanții Nvidia nu au clarificat dacă investiția de 30 de miliarde de dolari substituie angajamentul anterior din septembrie, când compania anunțase că ar putea aloca până la 100 de miliarde de dolari pentru OpenAI. Reuters a precizat că alte detalii cu privire la acest aspect nu au fost făcute publice până acum.

În așteptarea uneia dintre cele mai mari listări publice din istorie

Această rundă impresionantă de finanțare vine înaintea IPO-ului anticipat al OpenAI, așteptat să atragă una dintre cele mai mari listări publice din istorie, consolidând în același timp poziția companiei în cursa globală pentru dominația în domeniul AI.

De la ONG la profit

OpenAI a început ca organizație non-profit în 2015. Câțiva ani mai târziu, compania și-a revizuit din nou structura, astfel încât organizația non-profit să aibă supravegherea și controlul asupra ramurii cu scop lucrativ. Obiectivul principal al organizației non-profit era să se asigure că OpenAI dezvoltă tehnologia AI în condiții de siguranță, în loc să acorde prioritate profiturilor, ca o companie tradițională.

În octombrie 2025, OpenAI s-a reorganizat din nou. Este în continuare controlată de o organizație non-profit, numită acum OpenAI Foundation, dar organizația non-profit deține o participație de 26% în OpenAI Group și dreptul de a primi acțiuni suplimentare dacă compania atinge anumite obiective.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE