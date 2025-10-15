„Până la vârsta de 18 ani am jucat fotbal în Craiova. Am ajuns în București și, pur și simplu întâmplător, am început să fac bucătărie, deși îmi plăcea. Nu găteam profesionist, ci doar acasă”, povestește Iulian Pădureanu.

De la terenul de fotbal la cuptorul încins, drumul lui Iulian a fost presărat cu întâmplări neașteptate și multă muncă.

„Nu aveam nicio legătură cu meseria. Am fost ales, iar cineva de acolo m-a întrebat dacă nu aș vrea să fac ceva în bucătărie… și ușor-ușor a început să-mi placă foarte tare meseria asta.”

Talentul său a fost șlefuit de întâlnirea cu pizzaiolo Marius Neagu, cel care i-a insuflat principiile ce îl ghidează și astăzi: „A avut răbdarea necesară să mă ajute să învăț și să-mi inducă niște principii după care încă mă ghidez.”

Succesul de la Roma a venit cu o rețetă creativă care a cucerit juriul internațional: o reinterpretare a gusturilor românești.

„Am reușit să fac o pizza în care ca bază aveam o cremă de urzici cu mentă proaspătă, cașcaval de Săveni, cârnați de Pleșcoi, o slănină de Mangalița și un pesto de leurdă și praz prăjit. Cei care au jurizat au fost superîncântați de faptul că reinterpretez rețete tradiționale și încerc să pun în valoare produsele românești.”

Deși recunoscut acum pe plan internațional și mutat din Craiova, Iulian rămâne mândru de rădăcinile sale.

„Mă mândresc cu faptul că sunt din Craiova… o spun cu destul de multă mândrie.”

Astăzi, Iulian conduce brandul Mr. Pizzaiolo și creează rețete la restaurantul Innocent & Delicious. El va deveni și membru al juriului la concursul internațional de pizza din București.

„Sunt onorat. Emoțiile sunt altele; nu mai am munca depusă pentru pregătirea evenimentului ca și concurent. Visul meu este ca, în anii următori, să fac parte din juriul unui campionat mondial de pizza”, spune el.

De altfel, România este pe locul 2 în lume la câtă pizza comandă. Bucureștiul depășește Roma sau Barcelona la acest capitol.

