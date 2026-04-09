Valoarea totală a amenzilor se ridică la 952.465 de lei, iar autoritățile au justificat cererea prin faptul că femeia a fost declarată insolvabilă, neavând venituri oficiale sau bunuri care să poată fi executate silit.

Decizie fără precedent în Iași: 168 de dosare separate

Pentru a gestiona numărul mare de sancțiuni, instanța din Iași a hotărât, la sfârșitul lunii februarie 2026, să disjungă cazul în 168 de dosare, fiecare conținând aproximativ 10 amenzi.

Judecătorul a explicat că această decizie a fost luată „pentru o mai bună înfăptuire a justiției”.

Conform legii, prostituția este sancționată cu amenzi ce variază între 500 și 1.500 de lei, Poliția Locală din Iași aplicând aceste sancțiuni în cazul Monicăi, pentru practicarea activității în locuri publice.

Până la finalul lunii martie 2026, unul dintre dosare a fost soluționat. Astfel, 5.200 de lei, reprezentând valoarea totală a 10 amenzi, au fost transformați în 102 ore de muncă în folosul comunității.

Magistrații au luat această decizie după ce au constatat, în urma verificărilor efectuate la ANAF, că femeia nu are venituri sau bunuri care să poată fi executate pentru recuperarea datoriei. Celelalte 167 de dosare rămân în continuare pe rol.

Antecedente similare în cazul Monicăi din Iași

Aceasta nu este prima dată când Monica G. se află în centrul unui astfel de demers.

În 2010, municipalitatea din Iași a inițiat un proces similar împotriva sa, solicitând atunci transformarea în muncă în folosul comunității a amenzilor neplătite, care însumau aproximativ 600.000 de lei.

În plus, femeia din Iași a fost condamnată penal pentru prostituție în 2001 și 2012, înainte ca această faptă să fie dezincriminată prin noul Cod Penal.

Prostituata din Iași, un trecut controversat

Numele Monicăi G. a apărut pentru prima dată în presa locală în 2002, când Monitorul de Iași relata că aceasta, pe atunci în vârstă de 20 de ani, fusese ridicată de polițiști de pe Bulevardul Nicolae Iorga, alături de alte două femei, în urma unei razii.

Însă notorietatea sa a atins apogeul în 2008, când a devenit subiectul unei investigații internaționale realizate de jurnalistul britanic Chris Rogers.

Investigația a fost difuzată de CNN și preluată de publicații de renume precum The Guardian, iar jurnalistul a susținut că a cumpărat-o pe Monica din zona Gării din Iași, pentru a practica prostituția în Anglia, deși aceasta ar fi spus că era minoră.

Ulterior, femeia a fost audiată de Poliția din Iași și a declarat că avea 25 de ani la momentul respectiv și că fusese răpită.

Deși afirmațiile sale au fost preluate de mai multe publicații internaționale, acestea au ridicat întrebări despre veridicitatea investigației jurnalistului britanic. La acea vreme, Monica a anunțat că intenționează să-l dea în judecată pe Chris Rogers pentru afirmațiile făcute.

