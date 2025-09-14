Primii pași pe insula Sylt

Akgün a ajuns pe insula Sylt la vârsta de trei ani, împreună cu mama, două surori și un frate. Tatăl său lucra acolo ca tâmplar.

„Am început să muncesc de mic copil. Tatăl meu era zgârcit“, povestește antreprenorul.

Viața sa a fost marcată de dificultăți, inclusiv moartea mamei sale la doar 42 de ani, din cauza insuficienței renale. Aceste încercări l-au motivat să muncească și mai mult.

După ce a absolvit liceul, Akgün a urmat o ucenicie ca vopsitor auto.

„Tatăl prietenei mele de atunci era vopsitor, așa s-a întâmplat”, povestește Akgün.

La doar 21 de ani, a decis să devină antreprenor.

De la spălător auto la antreprenor de succes

Akgün a început modest. Deutsche Post i-a oferit două hale în Westerland, pe care le-a închiriat pentru a lucra la recondiționarea mașinilor.

„Aveam puțini bani, așa că lucram în două schimburi: dimineața ca vopsitor, seara ca spălător auto“, își amintește el.

Datorită muncii sale, afacerea sa a crescut rapid. „Hărnicie, onestitate și disciplină”, spune Akgün.

Hărnicia i-a fost răsplătită: pe Sylt sunt destule mașini de lux, iar proprietarii lor voiau să le vadă strălucind impecabil.

„Era o nișă pe piață”, spune antreprenorul.

Serviciile sale s-au răspândit repede din vorbă în vorbă. „După un an, mi-am adus și fratele mai mare în afacere. Nu mai puteam face față singur cererilor.”

Astăzi, o spălare auto costă 35 de euro, iar cu servicii de curățare interioară, prețul ajunge la 125 de euro.

Expansiunea afacerii

Compania sa, care a început sub numele „Autopflege Sylt GmbH“, este acum cunoscută drept „Akgün-Gruppe“.

Grupul include o spălătorie XXL pentru autobuze, o vopsitorie, o firmă de curățenie, trei „auto-vile“ pentru depozitarea vehiculelor clienților, o afacere de închiriere de șezlonguri și o participație într-o companie de construcții din Sylt.

Firma a construit, în 30 de ani, peste 500 de locuințe pe Sylt.

Planuri de viitor

Deși a atins un succes impresionant, Öger Akgün nu intenționează să se oprească.

„Încep munca la ora 4 dimineața, merg la birou și apoi vizitez afacerile noastre“, spune el.

Totuși, recunoaște că acest ritm nu poate continua la nesfârșit.

„Poate că fetele mele vor putea prelua o parte din firmă într-o zi. Eu aș putea avea un rol consultativ“.

Dar până atunci mai e mult – fiicele au doar 9 și 14 ani. Până când va veni acel moment, Öger Akgün își extinde în continuare afacerile: „Pe insula vecină, Föhr, închiriem acum și șezlonguri de plajă.”

De asemenea, vă prezentăm și povestea tânărului care conduce o cafenea pentru persoanele fără adăpost. Acesta a ajuns de la dormitul pe străzi să aibă două mastere.



