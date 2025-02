Descoperit de inamic în timpul misiunii

Într-o noapte, Gifford s-a strecurat într-un tranșeu inamic, reușind să recupereze documente esențiale și un radio. Întorcându-se spre liniile ucrainene, a fost descoperit de un soldat rus, care a alertat restul unității sale. În câteva secunde, gloanțele au început să curgă, iar Gifford și camarazii săi au fost prinși sub foc intens.

„M-am târât în tranșeea inamicului în toiul nopții… apoi s-a dezlănțuit iadul”, rememorează Macer Gifford.

În întuneric, au rămas nemișcați, sperând să nu fie detectați. La un moment dat, rușii au început să tragă la 100 de metri în spatele lor, oferindu-le o singură șansă de scăpare. Gifford și echipa sa au fugit, scăpând la limită.

„Ca să fiu sincer, a fost pur și simplu noroc că am supraviețuit acelui moment”, spune Macer Gifford.

Fostul bancher fusese trimis în această misiune periculoasă de un general ucrainean care suspecta că forțele ruse se apropiau, dar nu știa exact unde. Obișnuit să opereze în zone periculoase, Gifford avea experiență în recunoaștere, detectarea minelor și facilitarea atacurilor ucrainene.

Drumul spre front

Decizia lui de a se alătura luptei nu a fost una spontană. Înainte de invazia rusă, Gifford urmărise cu îngrijorare mișcările trupelor la granița cu Belarus, anticipând atacul.

A călătorit 2.000 de mile pentru a oferi sprijin umanitar și pentru a-i antrena pe soldații ucraineni în acordarea primului ajutor.

Însă, după ce a aflat despre atrocitățile comise de forțele ruse în Bucha și Irpin, a simțit că nu se poate limita la ajutor umanitar.

Această decizie a reflectat un moment similar din trecutul său, când a renunțat la cariera de bancher pentru a lupta împotriva ISIS în Siria, după ce a fost martor la ororile comise de jihadiști.

Luptele din Herson și Lîman

Gifford s-a alăturat Batalionului 131 de Recunoaștere, participând la lupte intense între Mykolaiv și Herson, dar și pe insulele râului Nipro. Experiențele sale au variat de la patrule pe „Linia Zero” până la confruntări directe cu unități de elită ruse.

Macer Gifford, alături de colegi din Legiunea străină. Foto: Facebook/Macer Gifford

La Herson, și-a dat seama rapid de diferențele dintre luptele urbane din Siria și războiul convențional din Ucraina, unde artileria și mortierele dominau câmpul de luptă. În timpul bătăliilor, a fost martor la devastarea lăsată de bombardamentele susținute și la ororile războiului.

„Singura modalitate de a supraviețui este să sapi în pământ și să te ascunzi. De câte ori am patrulat pe linia zero – sau prin Țara Nimănui – am găsit bucăți din corpurile soldaților care fuseseră loviți în pozițiile lor”, își amintește Macer Gifford.

Mai târziu, în Lîman, s-a confruntat cu un nou tip de război – un conflict brutal în pădurile din Donbas, unde fiecare zi aducea noi pierderi și provocări.

Ultima misiune și întoarcerea acasă

După luni de lupte, Gifford a decis că este timpul să plece. Ultima sa contribuție majoră a fost crearea unei unități UAV în cadrul batalionului său, specializată în atacuri cu drone împotriva blindatelor rusești. Văzând succesul acestei unități și impactul său asupra frontului, a considerat că și-a îndeplinit misiunea.

S-a întors în Marea Britanie chiar la timp pentru a fi alături de tatăl său, care a decedat la scurt timp după sosirea lui.

Reflectând asupra experiențelor trăite, Gifford a concluzionat că războiul din Ucraina este o tragedie imensă provocată de ambițiile lui Vladimir Putin, iar lumea se află într-o perioadă extrem de periculoasă, cu riscuri crescânde de escaladare globală.

„Am văzut cât de multă nedreptate există în război și că Vladimir Putin a provocat moartea a sute de mii de oameni, inclusiv ai lui, și a sfâșiat o țară”, a concluzionat Macer Gifford.

