Sette Buenaventura, asistentă medicală la Salford Royal Hospital, a îndurat durerile la piciorul drept timp de opt săptămâni, iar în aprilie a descoperit că acestea ascundeau o tumoare canceroasă care ajunsese la dimensiunea unei mingi de golf.

Verdictul medicilor a fost crunt. I s-a spus că singura şansă de supravieţuire este amputarea piciorului drept. „Lucrez în domeniul asistenței medicale şi nu m-am așteptat niciodată să mi se întâmple asta”, a spus tânăra asistentă.

„Uiţi de propriile dureri pentru că eşti ocupat să-i ajuţi pe ceilalţi”

Sette Buenaventura a precizat că a lucra ca asistent medical înseamnă „să uiţi de propriile dureri pentru că ești ocupat să-i ajuți pe ceilalți”.

„Când a debutat pandemia de COVID-19 am lucrat la capacitate maximă, nu am avut timp să ne facem griji pentru dureri. Am fost acolo în fiecare oră pentru a ajuta pe oricine avea nevoie de noi”, a spus tânăra asistentă.

Aceasta a adăugat: „Așa este când lucrezi în spitale – uiți de propriile dureri pentru că ești ocupat să-i ajuți pe alți oameni, ceea ce îmi place să fac, dar totul vine cu un cost”.

Sette Buenaventura speră să revină la muncă în noiembrie. Tânăra dorește ca oamenii să învețe din experiența ei. „Cred că este cu adevărat important ca oricine care se confruntă cu o durere persistentă să meargă să verifice”.

