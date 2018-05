Cu doar o oră înainte de nuntă, Cyndi Maisonneuve a fost părăsită de cel care avea să-i fie viitorul soț. Ea mărturisește că acum găsește amuzantă situația jenantă în care a fost pusă.

”Mă aflam cu o oră înainte de nunta la care am visat, pe o plajă în Hawaii, cu bărbatul care îmi era cel mai bun prieten”, a scris femeia pentru The Guardian. ”M-am tot gândit la asta de când s-a întâmplat (să fiu părăsită la altar). Acum cred că este aproape amuzant”.

Ea și-a cunoscut soțul cu doi ani înainte de nuntă, la un meci de baseball, apoi au început să se întâlnească. Ea trăiește la Toronto, iar el locuia la două ore nord de orașul Ontario. În ciuda distanței, cei doi au început să se întâlnească în fiecare weekend. Șase luni mai târziu, el a cerut-o de nevastă pe o plajă, în timpul răsăritului. Cyndi avea 23 de ani la acea vreme.

”Am decis să ne căsătorim în Hawaii. (…) Am alergat în acea dimineață și îmi amintesc că mi-am spus că trebuie să savurez totul. Stăteam la un hotel care se afla chiar lângă plaja pe care urma să decurgă ceremonia, iar de la geamul meu vedeam cum decurg pregătirile. Poate de aceea nu am fost emoționată când m-am îmbrăcat. Poate că de aceea am fost șocată de ce a urmat”, a povestit tânăra.

Ulterior, el a intrat în camera ei de hotel și i-a spus că trebuie să discute.

”Plângea. Inițial, m-am gândit că este emoționat. Apoi mi-a spus că nu crede că poate să facă asta (să se căsătorească). I-am spus să plece. Acea cameră de hotel s-a simțit prea mică pentru mine”, a dezvăluit femeia.

”Sora mea și domnișoara de onoare s-au dus după el, dar a fugit. Nici măcar nu le-a spus organizatorilor. Am fost nevoită să mă uit de la fereastră cum sora mea a spus tuturor că nunta nu o să mai aibă loc”, a adăugat Cyndi.

La două zile după ce a fugit de responsabilitatea căsătoriei, cei doi s-au întâlnit în parcarea resortului în care stăteau, ea numindu-l ”laș” pe cel care avea să-i fie soț.

Într-un final, părinții lui Cyndi au ajutat-o să treacă peste situație. Femeia a vândut casa cumpărată cu fostul ei iubit și s-a mutat înapoi în casa părintească.

Ulterior, el i-a spus ei că ar putea locui împreună, dar nu poate să se cătorească. ”Motivul pentru care a renunțat la nuntă a fost că nu a vrut copii și eu voiam. Nu a spus niciodată de ce a devenit o problemă ireversibilă în acea zi. Eventual, am pierdut legătura, iar acum, șase ani mai târziu, am început să mă întâlnesc cu alt bărbat. A trecut prea mult timp de atunci ca să mă mai doară”, a încheiat tânăra.

FOTO: Facebook Cyndi Maisonneuve