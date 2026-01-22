Conform statisticilor Serviciului pentru Imigrări, în primele nouă luni ale anului 2025, județul Prahova a primit peste 1.900 de migranți, majoritatea activând în construcții, HORECA, agricultură sau industria confecțiilor.

În comuna Brazi, antreprenorul Ninel Alexandru a creat un campus pentru 160 de muncitori străini, urmând să primească încă 100 în 2026.

„Am fost primul antreprenor care a adus 100 de cetățeni străini la muncă în Prahova, în 2018, angajând 60 de vietnamezi. Există un deficit foarte mare de forță de muncă în construcții”, a explicat acesta.

Pentru a-i ajuta pe angajați să se adapteze, Ninel Alexandru a construit o cantină care oferă mâncare tradițională asiatică, pregătită de bucătari din India și Nepal.

Muncitorii beneficiază, de asemenea, de cazare, mese, transport și salarii. „Sunt oameni muncitori, conștiincioși, care nu provoacă probleme. Ne bazăm pe ei și îi respectăm”, a adăugat antreprenorul.

Ali Asghar este unul dintre cei mai vechi angajați ai companiei. După ce a lucrat în Arabia Saudită, a ajuns în România în căutarea unui viitor mai bun.

În această perioadă, a învățat limba română, devenind un exemplu de integrare. „Îmi plac românii. Sunt oameni buni, care mi-au devenit și prieteni. M-am obișnuit cu țara voastră, am învățat limba și mă descurc”, spune Ali, care lucrează ca șofer.

Ziua lui Ali începe devreme, la ora 6.00. După micul-dejun, transportă muncitorii la șantiere și aprovizionează punctele de lucru cu materiale de construcții.

„Îmi place ceea ce fac. Sunt mulțumit de condițiile de cazare și de masă, mai ales că primim mâncare cu condimentele cu care suntem obișnuiți acasă”, a povestit el.

Cu toate acestea, dorul de familie rămâne o constantă în viața lui Ali. Soția și cei 4 copii, cu vârste între 4 și 7 ani, îl așteaptă în Pakistan, iar el reușește să-i viziteze doar o dată sau de două ori pe an, din cauza costurilor ridicate ale biletelor de avion.

„E cam un an diferență între copii, de câte ori m-am dus acasă”, spune el.

Deși ar putea folosi România ca o rampă de lansare către Europa Occidentală, Ali preferă să rămână aici, unde are un loc de muncă stabil și legal.

Îmi place aici. Muncesc ca să câștig bani pentru familia mea, pentru copii.

În urmă cu câteva zile. indianul Vipan Kumar a salvat o fetiță de 5 ani căzută într-un lac înghețat, la Craiova.

