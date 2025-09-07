Întâmplarea care a șocat America

Un eveniment unic în istoria omenirii s-a petrecut în 1954, când Ann Hodges din Alabama a devenit prima persoană lovită de un meteorit și care a supraviețuit. Incidentul a transformat-o peste noapte într-o celebritate națională, deși ea nu și-a dorit niciodată faima. Potrivit Business Insider și The New York Times, povestea ei rămâne fascinantă și astăzi, la peste 70 de ani de la întâmplare.

În după-amiaza zilei de 30 noiembrie 1954, locuitorii din Sylacauga, Alabama, au observat o dâră strălucitoare pe cer. Într-o perioadă marcată de teama bombei atomice și a extratereștrilor, mulți au crezut că asistă la prăbușirea unui avion și au sunat la 911.

Ce s-a întâmplat cu prima femeie lovită de un meteorit

Ann Hodges, în vârstă de 34 de ani, se odihnea pe canapeaua din sufragerie când meteoritul a străpuns acoperișul casei sale la ora 14.46.

„Ann Hodges dormea pe canapeaua din sufragerie și era acoperită cu o pătură, ceea ce probabil i-a salvat viața într-o oarecare măsură.

Meteoritul a trecut prin acoperiș în sufragerie, a ricoșat dintr-un radio console și a aterizat pe șoldul ei”, a povestit Mary Beth Prondzinski de la Muzeul de Istorie Naturală din Alabama a declarat pentru Business Insider.

Femeia a scăpat doar cu o vânătaie

Meteoritul, care cântărea aproximativ 3,8 kg, a lăsat o vânătaie mare cât un grepfrut pe șoldul lui Hodges.

„Avea această vânătaie incredibilă pe șold. A fost dusă la spital, nu pentru că era atât de grav rănită încât avea nevoie de spitalizare, ci pentru că era foarte tulburată de întregul incident. Era o persoană foarte nervoasă și nu-i plăcea toată notorietatea sau toți oamenii din jur”, a mai explicat angajata Muzeului de Istorie din Alabama.

Experții consideră că radioul a jucat un rol crucial în reducerea impactului.

„Faptul că a trecut prin acoperiș i-a încetinit traiectoria, iar faptul că a ricoșat din aparatul de radio – dacă ar fi stat sub radio, i-ar fi rupt piciorul sau spatele. Probabil nu ar fi ucis-o, dar i-ar fi provocat mult mai multe daune”, a adăugat Prondzinski.

Lupta pentru meteorit

După ce Forțele Aeriene au confiscat inițial meteoritul pentru a-i determina originea, familia Hodges s-a confruntat cu un proces îndelungat pentru a obține dreptul de proprietate asupra acestuia. Proprietara casei, Birdie Guy, a susținut că meteoritul îi aparține deoarece a căzut pe proprietatea ei.

„Procesul este singura modalitate prin care îl va obține vreodată”, a declarat Hodges reporterilor la acea vreme. „Cred că Dumnezeu l-a destinat pentru mine. La urma urmei, pe mine m-a lovit”, mai spunea Ann.

Litigiul a durat un an, iar Guy a acceptat în cele din urmă o înțelegere de 500 de dolari. Ann Hodges a devenit peste noapte o celebritate, apărând chiar și într-un show de televiziune.

„A devenit celebră pentru 15 minute. A avut toate aceste ședințe foto. A fost invitată să meargă la New York City pentru a participa la emisiunea lui Garry Moore I’ve Got a Secret, unde juriul trebuia să ghicească care este profesia ei sau ce i s-a întâmplat, de ce este o figură notabilă”, a explicat Prondzinski.

Cu toate acestea, Hodges nu s-a bucurat de atenția primită. „Era o persoană foarte tăcută. Era o persoană foarte discretă. Nu-i plăcea să aibă toată această notorietate”, a adăugat Prondzinski.

În cele din urmă, Hodges a decis să doneze meteoritul Muzeului de Istorie Naturală din Alabama. „Când a intrat în posesia meteoritului, era atât de sătulă de toată povestea. A spus: Puteți să-l luați”, a relatat Prondzinski. Singura cerere a lui Hodges a fost ca muzeul să-i ramburseze onorariile avocaților.

Cum i-a schimbat incidentul viața personală

Incidentul a avut repercusiuni și asupra vieții personale a lui Hodges. Prondzinski a explicat că meteoritul a creat probleme între Hodges și soțul ei, Eugene. Soțul ei dorea să facă bani din meteorit, dar nu a reușit să găsească un cumpărător. Cei doi au divorțat în cele din urmă în 1964.

Ann Hodges a murit în 1972, la vârsta de 52 de ani, într-un azil de bătrâni, din cauza insuficienței renale.

Un eveniment extrem de rar

Ann Hodges rămâne prima persoană documentată care a fost lovită de un meteorit și a supraviețuit. Potrivit Business Insider, meteoritul a fost evaluat la peste un milion de dolari datorită unicității sale.

Într-un interviu acordat National Geographic, astronomul Michael Reynolds de la Florida State College a declarat: „Ai mai multe șanse să fii lovit de un tornado, un fulger și un uragan în același timp”.

Alte incidente cu meteoriți

Deși extrem de rare, au existat și alte cazuri în care meteoriții au ajuns aproape de oameni:

În 1992, un meteorit de 11,8 kg a aterizat pe un Chevy Malibu roșu în New York.

În 2013, un meteorit a explodat deasupra Rusiei.

Există dovezi că un meteorit a ucis un bărbat și a rănit un altul în 1888.

Craterul Meteor din Arizona, cu o lățime de aproape 1,6 km, arată impactul pe care îl poate avea un meteorit mare.

Recent, pe 26 iunie, fragmente dintr-un meteorit au lovit o casă din McDonough, Georgia, trecând prin acoperiș și lăsând urme pe podea. Locatarul casei a scăpat nevătămat, meteoritul trecând la doar 4,2 metri de el.

