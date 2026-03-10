Istoria telefonului nu începe cu Bell, ci cu Philipp Reiss

La 26 octombrie 1861, lumea comunicațiilor se schimba definitiv în Frankfurt, unde profesorul Johann Philipp Reiss prezenta primul aparat funcțional capabil să transmită sunetul: „telephon-ul”. Deși inventatorul german a ales să nu își patenteze creația, ratând astfel recunoașterea financiară a unei tehnologii a cărei amploare nu o putea anticipa, momentul a rămas în istorie drept piatra de temelie a telefoniei moderne.

Telefonul lui Bell, invenția care a revoluționat comunicațiile

Bell, profesor de fiziologia vocală la Universitatea Boston, lucra de ani de zile la un „telegraf armonic” capabil să transmită mai multe mesaje simultan prin același cablu. Totuși, competiția era acerbă. Inginerul american Elisha Grey avea idei similare, iar pe 14 februarie 1876, ambii au depus notificări de patent la interval de o oră. Bell a câștigat cursa, primind patentul US174465A pe 7 martie.

Trei zile mai târziu, Bell a rostit cele nouă cuvinte istorice unui asistent aflat într-o cameră alăturată. Deși Grey a contestat patentul, instanțele au respins cererile sale, iar Bell a rămas în istorie ca inventatorul telefonului.

ALEXANDER GRAHAM BELL ȘI THOMAS WATSON. INVENTATORII TELEFONULUI. Cei doi stau in picioare, imbracati elegant, in costume specifice epocii, si tin in mana un dizpozitiv
Alexander Graham Bell și Thomas Watson, Foto: Profimedia

Cum funcționa telefonul lui Bell

Cheia tehnologiei telefonului era conversia oscilațiilor acustice ale vocii în oscilații electrice care puteau fi transmise prin cablu. Bell și asistentul său, Thomas Watson, au testat în 1875 un dispozitiv care folosea o membrană de pergament și un magnet pentru a transforma sunetele în curenți oscilanți.

Cu toate acestea, demonstrația din 10 martie 1876 a folosit un alt tip de aparat, un emițător lichid cu apă acidifiată care conducea electricitatea. Acest design, similar cu cel al lui Grey, a generat controverse, dar Bell nu l-a mai utilizat ulterior, considerându-l nepractic pentru scopuri comerciale.

Telefonul lui Bell cucerește America și Londra prin demonstrații

Telefonul lui Bell a fost prezentat la Expoziția Centenară din Philadelphia în 1876, unde inițial a trecut neobservat. Totuși, doi judecători de renume, Joseph Henry și William Thomson (Lord Kelvin), l-au premiat. Thomson a declarat ulterior că „cea mai minunată invenție din America, de departe, îi aparține lui Graham Bell”.

Bell a continuat să atragă atenția prin demonstrații spectaculoase. În 1877, la Salem, Massachusetts, a comunicat prin telefon cu Watson aflat la Boston. A transmis codul Morse, apoi muzică – „Auld Lang Syne” și „Yankee Doodle” – stârnind aplauze entuziaste. În Londra, au fost instalate fire între teatre pentru „concerte telefonice”.

Schema telefonului lui Bell ilustrează prin linii cum se convertea sunetul in impulsuri electrice
Schema telefonului lui Bell, Foto: Profimedia

Bell a câștigat o avere, în timp ce Grey a rămas o notă de subsol în istoria tehnologiei

Pentru a dezvolta invenția, Bell și investitorii săi, inclusiv avocatul Gardiner Greene Hubbard, au înființat Bell Telephone Company în 1877. Doi ani mai târziu, compania s-a extins în Europa prin International Bell Telephone Company, devenind în 1885 AT&T.

Până la începutul secolului XX, telefonul devenise un accesoriu esențial pentru gospodării și afaceri. Bell a câștigat o avere, în timp ce Grey a rămas o notă de subsol în istoria tehnologiei. Invenția telefonului a fost una dintre piesele centrale ale viziunii victoriene despre progresul tehnologic.

Bell Labs a ajuns sub tutela Lucent Technologies, iar Nokia a cumpărat compania

O parte din companie a fost vândută după ce guvernul SUA a spart monopolul AT&T, începând din 1974. Bell Labs a ajuns sub tutela Lucent Technologies, companie desprinsă din AT&T în 1996. Aceasta a fuzionat în 2006 cu francezii de la Alcatel pentru a forma Alcatel-Lucent. Nokia a cumpărat în 2016 compania, astfel că laboratoarele lui Bell se găsesc acum sub aripa sa.

Inginerul Martin Cooper, de la Motorola, cu primul telefon mobil din lume, produs în 1983
Inginerul Martin Cooper, de la Motorola, cu primul telefon mobil din lume, scos pe piață în 1983

Bell Labs a mai intrat în istorie și pentru prima transmisie TV la distanță

Bell Labs a mai intrat în istorie și pentru prima transmisie TV la distanță, între Washington și New York, care a avut loc în 1927. Tot la Bell s-au mai inventat tranzistorul, laserul, a fost descoperită teoria informației și a fost realizat sistemul de operare Unix. Cercetătorii săi au adunat, de-a lungul timpului, nouă premii Nobel.

Compania a pierdut însă lupta pentru primul telefon mobil, acesta fiind realizat de către Martin Cooper de la Motorola.

Decibelul, moștenirea lui Bell

Pe lângă invenții și companii, Alexander Graham Bell a mai rămas în istorie prin ceva: belul și decibelul, unitățile de măsură a intensității sunetului, au fost botezate după numele lui de cercetătorii de la Bell Labs.

