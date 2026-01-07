Au spus că vor să închirieze un apartament

Tragedia a avut loc ieri, 6 ianuarie 2026, pe Calea Romanilor din Arad, unde un tată și fiul său, în vârstă de 57 și 27 de ani, au fost găsiți decedați după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc, echipajele medicale constatând leziuni incompatibile cu viața.

Potrivit sursei citate, locatarii blocului au declarat că tatăl și fiul ar fi intrat în imobil spunând că sunt interesați să închirieze un apartament pentru o perioadă. La scurt timp, cei doi s-au aruncat în gol de la etajul 10. Intervenția echipajelor de urgență nu a mai putut schimba nimic.

Identitatea celor doi a fost stabilită după ce în imobil au fost găsite obiecte personale. Ambii aveau domiciliul în Vaslui.

Ce spun vecinii din Vaslui despre Sorin Arhire

Vestea morții celor doi i-a surprins pe foștii vecini din zona „Trei Turnuri” din Vaslui, unde Sorin Arhire locuise ani la rând. Mai multe persoane au declarat pentru publicația Vremea Nouă că bărbatul plecase din oraș cu datorii și că își vânduse apartamentul în urmă cu aproximativ doi ani.

Unul dintre cei care au cumpărat locuința susține că, după tranzacție, a primit în continuare numeroase notificări de la executori judecătorești și instituții ale statului, pe numele fostului proprietar.

„Cutia poștală era plină de scrisori de la executori și de la ANAF. Eu nu aveam adresa lui, pentru că nu a vrut să mi-o dea”, a declarat actualul proprietar.

Acuzații grave, relatate de apropiați

Aceeași persoană și alți vecini afirmă că Sorin Arhire ar fi recurs, de-a lungul timpului, la diverse minciuni pentru a obține bani, inclusiv spunând că fiul său ar fi bolnav sau decedat. Aceste afirmații nu au fost confirmate oficial și sunt relatate ca opinii ale celor care l-au cunoscut.

„Nu cred că datoriile l-au stresat atât de mult. Era nepăsător. Și mie mi-a rămas dator cu 14 milioane de lei vechi”, a mai spus fostul vecin pentru sursa citată.

Se pare că Sorin Arhire plecase din Vaslui în urmă cu aproximativ 20 de ani, stabilindu-se la Arad împreună cu fiul său, care pe atunci era copil. Despre mama lui Alexandru, vecinii spun că nu mai este în viață, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial. Chiar și după vânzarea apartamentului din Vaslui, tatăl și fiul ar fi continuat să locuiască cu chirie în Arad.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat un motiv oficial al gestului extrem. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească circumstanțele exacte care au dus la tragedia din ziua de Bobotează.

