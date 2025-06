În Staromaiorske, un sat cu 800 de locuitori din raionul Volnovaha, regiunea Donețk, estul țării, unde batalionul ucrainean ocupa poziții defensive, rușii au încercat luni întregi să efectueze atacuri cu grupuri mici, dar pe 5 mai au lansat asalturi majore asupra localității.

Comandantul Batalionului 230, Ruslan, a explicat situația: „În acea zi, am reușit să recucerim pozițiile de la marginea Staromaiorske, să intrăm în sat și să ne consolidăm. Imediat după aceea, inamicul a folosit trei grupuri de infiltrare”.

Forțele ruse au lansat opt valuri de atac, fiecare cu 5-6 unități de echipament militar. Comandantul a subliniat că inamicul îi depășea numeric de 10 ori în zona de infiltrare.

În timpul atacului, Svitlana se afla pe pozițiile de luptă, ajutând comandantul și transmițând ordine prin radio.

Ea a povestit că „am auzit cum comandantul a transmis prin radio că un grup de orrc (n.r. – cum sunt botezați soldații ruși) intră printr-o casă de lângă noi. Trebuia să iau o decizie rapidă, altfel s-ar fi putut consolida acolo”.

Fără să primească ordin, Svitlana a luat inițiativa: „M-am gândit că trebuie să fac ceva, am fugit în garaj unde aveam armele. Am luat lansatoarele de grenade, le-am pregătit, am luat unul, am alergat la fereastră și am tras direct acolo, apoi m-am întors. Comandantul a fost șocat”.

Comandantul a recunoscut că, inițial, s-a enervat pentru că acțiunea a fost făcută fără comandă, dar ulterior a realizat importanța ei.

Dacă rușii s-ar fi consolidat în acea casă, ar fi fost o situație fatală.

Svitlana a mai mărturisit: „Cumva nu mi-e frică. Poate e vârsta, 59 de ani. Mă îngrijorează mai mult băieții noștri. Sunt unii foarte tineri, care încă nu au iubite, nu au familii. Pentru mine nu-mi fac niciodată griji”.

Comandantul batalionului a recunoscut că acțiunile Svitlanei au deblocat calea logistică de aprovizionare a companiei sale și a rezervelor care au venit pentru a întări flancurile.