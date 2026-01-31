„E bine să ai un loc cald unde poți face un duș”

Pentru Jaromir Cervenka, în vârstă de 49 de ani, barca Hermes nu mai este de mult un adăpost temporar. După un divorț, în urmă cu peste 20 de ani, a ajuns să doarmă pe bănci sau în dormitoare improvizate.

S-a mutat pe Hermes în 2007, când barca a fost deschisă ca adăpost pentru persoanele fără locuință. Astăzi, Cervenka este chiar căpitanul și omul de întreținere al navei și are propria cabină.

„E bine să ai un loc unde e cald și unde te poți spăla”, a spus el pentru AFP.

Un adăpost plutitor pentru sute de oameni

Hermes este una dintre soluțiile gândite pentru numărul tot mai mare de persoane fără adăpost din capitala cehă. Barca se deschide zilnic la ora 19:30 și se închide la 6:30 și poate găzdui până la 180 de persoane.

Sunt 150 de paturi pentru bărbați și 30 pentru femei. Vara, gradul de ocupare scade sub 100 de persoane, însă iarna, aproape toate locurile sunt ocupate.

„Înainte de sezonul rece, barca este plină, cu 160 până la 180 de oameni”, a explicat Katerina Prochazkova, coordonatoarea serviciilor sociale de pe Hermes.

Reguli clare și condiții minime

Pentru a fi primiți, oamenii trebuie să fie sobri și să poată coborî pe scara abruptă care duce în interiorul bărcii. După înregistrare, pot face un duș și primesc ceai cald. Gătitul este interzis, din motive de siguranță.

Înainte să devină adăpost, Hermes a fost o barjă folosită pentru transportul de nisip și pietriș pe râul Elba. Astăzi, este descrisă de administratori drept „cel mai mare dormitor pentru persoane fără adăpost din țară”.

O problemă mult mai mare decât pare

Datele oficiale arată că fenomenul este amplu. Potrivit OECD, în 2024, aproximativ 104.800 de persoane din Cehia se aflau în situații de lipsă severă a locuinței. Asta înseamnă aproape 1% din populație, una dintre cele mai mari rate din rândul statelor OECD.

Oficiul ceh de statistică a raportat că 154.000 de oameni se confruntă cu o „criză acută a locuirii”, inclusiv 61.000 de copii care trăiesc în cămine sau spații temporare.

„Nu vorbim doar despre cei care dorm pe stradă”

Jan Frantisek Krupa, șeful filialei cehe a Salvation Army, spune că numărul real al persoanelor afectate este mai mare.

„Doar cei fără adăpost sunt între 30.000 și 70.000. Dacă îi includem și pe cei din locuințe improvizate sau cu contracte temporare, depășim 100.000”, a explicat el pentru AFP.

Pentru a suplini lipsurile, Salvation Army a lansat un sistem prin care cetățenii pot cumpăra „vouchere virtuale” de cazare, în valoare de 100 de coroane cehe, adică aproximativ 5 dolari. Banii sunt folosiți pentru cheltuieli neacoperite de stat, cum ar fi mesele.

În acest sezon rece au fost vândute peste 25.000 de vouchere, pe fondul unei ierni deosebit de dure. La scurt timp după deschidere, Hermes devine un loc aglomerat și zgomotos. Pentru Cervenka, care supraveghează intrarea oamenilor, nu este nimic poetic în viața pe barcă.

„Nu aud niciodată valurile. Prefer să pornesc televizorul”, spune el.

