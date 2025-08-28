În ciuda scumpirilor, evenimentul rămâne accesibil tuturor. Organizatorii doresc să creeze „un spațiu gândit pentru ca oamenii să se bucure de atmosferă, fără presiunea de a cheltui bani”.

În Piața Mare va fi amenajată o zonă de picnic cu grătare ecologice speciale. Acestea nu folosesc cărbuni, evitând astfel fumul. Pentru confortul vizitatorilor, vor fi disponibile și cuptoare cu microunde.

Părinții cu copii mici vor avea la dispoziție facilități pentru încălzirea mâncării bebelușilor. De asemenea, va exista un spațiu dedicat alăptării, descris ca fiind „liniștit și confortabil”.

Tema ediției din acest an este „E adevărat, e făcut de tine”. Târgul „răspunde cu ospitalitate autentică, invitându-și vizitatorii să devină co-creatori ai propriei experiențe de sărbătoare”.