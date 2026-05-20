Vara trecută, când inundațiile au lovit Întorsura Buzăului, Otopeni, Broșteni și alte zone ale României, Groupama a plătit despăgubirile clienților afectați în medie în 4 zile de la momentul în care dauna a fost anunțată. Un lucru important, mai ales când ești cu casa sub apă și nu știi de unde să începi. În Întorsura Buzăului, 25 % din totalul dosarelor de daună deschise au fost rezolvate încă de la primul apel, ceea ce înseamnă că drumul de la avizarea daunei până la plata despăgubirilor a fost, în medie, de 10 minute.

Într-o lume în care fenomenele meteo extreme devin tot mai frecvente și mai violente, asta înseamnă mai mult decât o semnătură pe un contract.

Merg în teren după dezastre, predau primul ajutor gratuit și învață oamenii cum să se pregătească

Groupama nu se oprește la despăgubire. Trimite echipe în comunitățile afectate de inundații, grindină sau alte fenomene severe pentru a organiza ateliere despre cum să te comporți înainte, în timpul și după un dezastru, alături de Fundația pentru SMURD și Climato Sfera.

„Evenimentele climatice devin din ce în ce mai greu de anticipat, așa că este cu atât mai important să facem tot ceea ce ține de noi pentru a fi pregătiți„, menționează Georgiana Miron, Director Marketing, Comunicare și Servicii Clienți Groupama.

Până acum au fost organizate astfel de ateliere de prevenție în comunități din Întorsura Buzăului, Suceava, Rădăuți și București. De asemenea, prin programul Salvatorii de Vieți, Groupama a instruit deja peste 15.000 de persoane în acordarea primului ajutor, din 2021 până astăzi — gratuit, în cadrul a 538 de ateliere în toată țara.

Succes măsurat prin calitatea interacțiunilor cu fiecare client

Groupama este un brand recunoscut pentru calitatea serviciilor. În 2025 rata de satisfacție a clienților a fost de 94%, iar 93% dintre clienți au apreciat ușurința colaborării.

Compania investește inclusiv în integrarea inteligenței artificiale într-o serie de procese și proiecte care au un impact pozitiv asupra clienților, echipei și partenerilor. De exemplu, în fiecare lună, peste 1000 de clienți care interacționează cu serviciul AloGroupama își rezolvă solicitările direct în urma interacțiunii cu inteligența artificială, compania reușind să mențină o rată de de satisfacție de peste 95%, măsurată după fiecare interacțiune.

Pe scurt: ce face Groupama dincolo de asigurări

Cursuri gratuite de prim ajutor — peste 15.000 de persoane instruite din 2021 până în prezent

Ateliere de prevenție în fața calamităților naturale în toată țara

Răspunde rapid, cu empatie – în 2025, timpul mediu de răspuns în Call Center-ul AloGroupama a fost de 16 secunde, media pentru primul trimestru al anului 2026 fiind chiar de 13 secunde.

Oferă calitate și predictibilitate – în 2025, rata de satisfacție a clienților a fost de 94%, iar 93% dintre clienți au apreciat ușurința colaborării.

Foto: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE