Boris Johnson a declarat în Parlament că el credea că evenimentul respectiv respecta reglementările sanitare aflate în vigoare la acea dată. Premierul şi-a asumat responsabilitatea” ”erorilor” comise.

”Vreau să-mi cer scuze. Știu că milioane de oameni din toată țara au făcut sacrificii extraordinare în ultimele 18 luni. Cunosc durerea prin care au trecut. Și înţeleg furia pe care oamenii o au faţă de mine şi de guvernul pe care îl conduc atunci când văd că nici măcar la Downing Street regulile nu sunt respectate corespunzător de cei care le fac”, a spus Johnson în Parlament, citat de BBC.

Premierul a mai susținut că a stat doar 25 de minute pentru a mulțumi personalului și susține că a crezut atunci, ”în mod implicit” că era vorba despre o reuniune de muncă.

”Deși nu pot anticipa concluziile anchetei curente, am învățat suficient pentru a ști că au fost lucruri pe care pur și simplu nu le-am înțeles respectat și trebuie să îmi asum responsabilitatea (…) M-am dus în grădină puţin după ora 18.00, pe 20 mai 2020, pentru a mulţumi angajaților, iar după 25 de minute m-am întors în birou pentru a lucra în continuare. Privind retrospectiv, ar fi trebuit să le spun tuturor să intre”, a mai precizat Johnson.

Liderul opoziţiei laburiste Keir Starmer îl acuză pe premier că minte și i-a cerut să demisioneze.

„Apărarea sa, care constă în a spune că nu ştia că era o petrecere, este atât de ridicolă, încât este o insultă la adresa publicului britanc”, a denunţat el în şedinţa săptămânală de interpelare a Guvernului în Parlament.

„Va avea el, acum, decenţa să demisioneze?”, a întrebat Keir Starmer.

Pe 20 mai 2020, premierul Boris Johnson a fost surprins într-o fotografie în timp ce stătea la masă alături de trei persoane, printre care și soția lui, în timp ce alți 13 oameni se aflau în apropiere, la o altă masă sau pe gazon, în grădina sediului Guvernului.

La vremea respectivă, britanicii erau în lockdown, iar printre regulile impuse atunci era aceea că doar două persoane pot socializa în spații deschise și numai păstrând distanța.

Imagini de la petrecerea respectivă au fost publicate în decembrie 2021 de The Guardian, iar fotografiile au stârnit furia oamenilor.

On Friday 15th May 2020 at 1 pm we held a minutes silence on our ward (and throughout our hospital) in memory of those who died from Covid – little did we know that the PM & friends were enjoying a garden party that same afternoon. pic.twitter.com/ESx6AqZ3um