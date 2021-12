Britanicii au început astfel să posteze pe Twitter imagini din aceeași zi a anului trecut, arătând că nu-i puteau vizita pe cei dragi, munceau până la epuizare în spitale sau făceau alte sacrificii pentru a respecta regulile, în timp ce Johnson și persoanlul său se bucurau de o masă cu vin și brânzeturi în grădina de la Downing Street10, sediul Guvernului britanic și reședința oficială a premierului.

Un bărbat a scris pe rețeaua socială că nu și-a putut vizita mama care era pe moarte pentru că era „contrar regulilor”.

„În stânga este ultima fotografie pe care o am cu mama mea în viață în mai 2020. Trăind singură cu o boală gravă, ea a făcut față pandemiei cu stoicism. (…) Când mi-a propus să stăm la distanță de doi metri în grădină, i-am spus: «mai bine nu, este împotriva regulilor»”, a scris Stephen Laughton, adăugând și imaginea cu Boris Johnson.

On the left is the last photo I have of my mum alive in May 2020. Living alone with serious illness, she faced the pandemic with stoicism.

We went for a walk around her local park. When she suggested sitting 2m apart in her garden, I said: better not, its against the rules. pic.twitter.com/6S0sEzYnRR — Stephen Laughton (@StevoLaughton) December 19, 2021

Medicul gastroeneterolog Ajay Verma și-a amintit că pe 15 mai anul trecut a ținut un moment de reculegere într-o secție din spital în memoria celor care și-au pierdut viața în pandemie.

„Vineri, 15 mai 2020, la ora 13:00, am ținut un minut de reculegere în secția noastră (și în întregul spital) în memoria celor care au murit de COVID – nu știam că prim-ministrul și prietenii lui se bucurau de o petrecere în grădină în aceeași după-amiaza”, a notat medicul.

On Friday 15th May 2020 at 1 pm we held a minutes silence on our ward (and throughout our hospital) in memory of those who died from Covid – little did we know that the PM & friends were enjoying a garden party that same afternoon. pic.twitter.com/ESx6AqZ3um — ?? ???? ? ????? (@UKGastroDr) December 20, 2021

„Aceasta am fost eu în mai 2020 – epuizată, uzată emoțional și fizic”, a reacționat și o asistentă medicală specialistă în oncologie pulmonară.

This was me in May 2020 – exhausted, emotionally and physically spent. I dont have words for how I feel looking at Boris and his cheese and wine party that was going on at the same time. Seriously what does it take to get the Tories out?! pic.twitter.com/xyqYcQFs9K — seenbyj (@JSeenbyj) December 19, 2021

O mamă a împărtășit o fotografie a fiului ei care a trebuit să vorbească cu bunica lui printr-o fereastră din cauza restricțiilor. Fotografia a fost făcută cu doar o zi înainte de întâlnirea din grădina din Downing Street.

„Pe 14 mai 2020. Fiul meu și-a văzut bunica printr-o fereastră, în timp ce înainte o vedea zilnic și se îmbrățișau. Mi-ai frânt inima. Acum sunt furioasă”, a scris femeia.

May the 14th 2020. My Son seeing his nanny through a window, whilst before he saw her for cuddles every day. Broke my heart. Heart is angry now. pic.twitter.com/e8ltfMCkbI — Leanne (@bushyelam79) December 19, 2021

Un alt utilizator al Twitter a postat o poză cu ei în combinezonul de protecție, amintindu-și cum a trebuit să doarmă în garaj pentru a nu-și expune familia pericolului de infectare cu coronavirus.

„Acesta eram eu în mai 2020, în ciclul nesfârșit de ușă-mașină-serviciu-mașină-ușă, «nu-l atinge pe tati până nu se schimbă și nu face duș»”, a scris acesta.

This was me in May 2020, in the endless cycle of door-car-work-car-door, „don’t touch daddy ‘till I changed

and showered”. After possible contamination I slept in my garage to protect my family. Over a year later I would learn the Tories were laughing at us all…#cheeseandwine pic.twitter.com/zjXRgE3iaZ — the-smiling-smithy (@SmithySmiling) December 20, 2021

Laura Smith a împărtășit o fotografie cu fiul ei văzându-și bunicul pentru prima dată după „luni de izolare”, dar a adăugat că cei doi au stat la doi metri distanță și nu s-a îmbrățișat, crezând că „fac ceea ce trebuie”.

30 #May2020 – my son finally able to see my dad after months of lockdown. But 2m apart, and no cuddles. We thought we were doing the right thing pic.twitter.com/YcdAgm8E0U — Laura Smith (@itsguywindy) December 20, 2021

Iar în altă imagine publicată pe Twitter apare un spațiu de joacă închis, cu copii care nu pot folosi leagănele și toboganele în perioada de lockdown.

May 2020



Boris having a garden party.



My one year old locked out of playgrounds. pic.twitter.com/3q4YfVsqvI — Susannah Hares (@susannahhares) December 19, 2021

În alte imagini publicate în mediul online apar polițiști într-un parc din sudul Londrei care se adresau printr-un megafon grupurilor mici care făceau picnic, pe 9 mai, sau alți agenți care au oprit două persoane să intre în mare, chiar pe 15 mai 2020.

În aceeași zi, stația de metrou Westminster a fost aproape pustie pentru că cei mai mulți navetiști lucrau de acasă.

Pe 16 mai, un protest față de regulile anti-COVID a fost organizat în Hyde Park din Londra. Zeci de ofițeri de poliție, inclusiv unii călare, au patrulat printre manifestanți și au amendat zece persoane pentru nerespectarea restricțiilor.

Pe 10 mai, cu cinci zile înainte, prim-ministrul s-a adresat națiunii din Downing Street și i-a lăudat pe cei care „au dat dovadă de bun simț respectând regulile în mod covârșitor”. Johnson a vorbit atunci și despre bilanțul „tragic” al deceselor și „suferința imensă” prin care Regatul Unit trecea din cauza pandemiei.

Reacția Guvernului britanic

Vicepremierul Dominic Raab a declarat luni că fotografia cu Boris Johnson – despre care se crede că a fost făcută din Downing Street, nr. 11 – nu arăta o ocazie socială, ci oameni care „beau un pahar după o serie de întâlniri de lucru aglomerate”, adăugând că participanții erau „toți în costum sau predominant în ţinută formală”.

De asemenea, reprezentanții Guvernului de la Londra au negat că la sediul Executivului ar fi avut loc un eveniment social cu vin, băuturi spirtoase și pizza, pe 15 mai.

Întrebat de ce Carrie, soția premierului, apare în imagine, Dominic Raab a răspuns că acolo „nu este doar un loc de muncă pentru tot personalul și pentru prim-ministru, ci este și reședința lui și a tinerei sale familii”.

„Chiar nu cred că este catalogată drept o petrecere pentru că Carrie a apărut și a stat puțin timp acolo cu soțul ei”, a adăugat Raab.

Ce reguli anti-COVID erau în vigoare în Marea Britanie în mai 2020

În acea perioadă Marea Britanie era în lockdown, școlile erau închise, la fel și magazinele neesențiale și restaurantele, oamenii puteau ieși din casă doar în anumite situații, iar amenzile pentru cei care încălcau restricțiile ajungeau până la 3.200 de lire sterline. Doar două persoane din gospodării diferite se puteau întâlni afară în timp ce păstrau distanța fizică. De asemenea, Guvernul îi îndemna pe cei care pot lucra de acasă să facă acest lucru, în timp ce navetiștilor li s-a spus să evite transportul în comun.

În plus, pe 15 mai 2020, ministrul sănătății de la acea vreme, Matt Hancock, a susținut o conferință de presă prin care îndemna cetățenii să respecte regulile anti-COVID și să nu socializeze în grupuri mari.

Guvernul britanic este acuzat că a organizat cinci petreceri în timpul lockdown-ului, inclusiv un test la care au participat zeci de angajați, pe 15 decembrie, cu trei zile înainte de o petrecere de Crăciun care face subiectul unei anchete.



Boris Johnson a ordonat săptămâna trecută o investigație, după apariția unor imagini furnizate de fosta sa secretară de presă Allegra Stratton în legătură cu o „petrecere” care a avut loc în Downing Street anul trecut.

