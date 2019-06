Viorica Dăncilă a precizat că a vorbit deja cu miniștrii de la Interne, Muncă și Justiție care i-au spus că îi vor prezenta în curând datele pe care le au privind acest incident.

”Este vorba de un copil care are sentimente și cu sentimentele nu trebuie să se joace nimeni. Acest lucru trebuie tratat cu atenție. Trebuie să ne gândim cum ajutăm această fetiță, să se integreze cel mai bine, să nu o rănim. Vreau să am toate detaliile, voi avea toate detaliile. În rest, aș ruga pe toți factorii politici să nu facă o miză politică din sentimentele unui copil. Eu însămi am trecut printr-un proces de adopție”, a declarat primul-ministru.

Ea nu a exclus posibilitatea unor sancțiuni dacă se va constata că unele instituții nu și-au îndeplinit corect atribuțiile. ”Probabil au fost mai mulți factori care au greșit, dincolo de cine va fi pedepsit, contează fetița”, a adăugat Dăncilă.

O fetiță de 8 ani din Baia de Aramă, județul Mehedinți, a fost luată cu forța, joi, de polițiști și reprezentanți ai Protecției Copilului, din familia de asistenți maternali care o creștea, pentru a fi dată familiei din SUA care a adoptat-o. În imaginile filmate de soțul asistentei maternale se vede cum fetița se opune celor care au venit să o ia, țipă și se zbate, pentru că nu dorește să plece de lângă asistenții maternali.

