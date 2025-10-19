„Gândiți-vă, de exemplu, că pe primele șase luni ale acestui an, chiar dacă nu s-au făcut creșteri de personal, prin diferite anualizări, prin efecte ale administrației noastre, cheltuielile de personal au crescut cu 10% față de primele șase luni ale anului trecut, deși, teoretic, ar fi trebuit să scadă cu 5%, conform proiectului de buget. Asta pentru că, pe de-o parte, nu am desființat nici măcar posturile vacante pe care trebuia să le desființăm, iar prin efecte de anualizare avem 7 miliarde de lei suplimentar pe primele șase luni cheltuieli de personal, care, așa cum v-am spus, în fiecare an, dacă nu sunt controlate, consumă o bună parte din resursele pe care le colectăm de la cetățeni”.

 Declarația a fost făcută în 2 septembrie, în contextul măsurilor fiscale adoptate de Guvern.

Ce verificăm?

Dacă nu s-au făcut creșteri de personal în perioadele pe care le compară Ilie Bolojan. Ce cheltuieli de personal s-au făcut, comparativ cu situația din primele șase luni din 2025 și ce proiecții s-au făcut pentru bugetul din 2025.

Verificare

Cheltuielile de personal

În primele șase luni din 2025, conform execuției bugetare, cheltuielile de personal din bugetul general consolidat au fost de 85,4 miliarde de lei, adică 4,5% din produsul intern brut (PIB). 

În aceeași perioadă din anul 2024, cheltuielile de personal au însumat 77,6 miliarde de lei, adică 4,4% din PIB.

Diferența dintre sumele cheltuite în cele două perioade este, într-adevăr, de 10% (cu mai mulți bani cheltuiți în 2025). 

Totuși, dacă ne uităm la documentele care vizează proiectul de buget de stat pe anul 2025, în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2025 şi proiecţia acesteia pe anii 2026-2028, Ministerul Finanțelor a făcut și o proiecție a tuturor cheltuielilor de personal. 

Conform acestui document, în 2025 nu este prevăzută o scădere de 5% a cheltuielilor de personal, ci o creștere de aproximativ 3% – de la 164,5 de miliarde de lei la 169,5.

Conform documentului, ca procent din PIB, cheltuielile de personal ar trebui să fie, la finalul anului 2025, mai mici cu 0,4% față de anul 2024.

Premierul Ilie Bolojan a avut parțial dreptate când a vorbit despre cheltuielile cu personalul bugetar din prima jumătate a anului 2025

*Sursă: Raport MF

Ca procent din totalul cheltuielilor din buget, banii pentru personal ar trebui să fie de 21,1%, adică mai mici decât în 2024 cu cu 1,5%.

Premierul Ilie Bolojan a avut parțial dreptate când a vorbit despre cheltuielile cu personalul bugetar din prima jumătate a anului 2025

Dacă ne uităm și la primul semestru al anului din această perspectivă, vedem că în primele șase luni din 2025, cheltuielile de personal au reprezentat 4,4% din PIB și aproximativ 22,4% din totalul cheltuielilor. 

În primele șase luni din 2024, cheltuielile de personal fost de 4,4% din PIB, dar un procentaj mai mare din totalul cheltuielilor – 24,7%.

Numărul bugetarilor

În ceea ce privește numărul bugetarilor, am verificat situația din iunie 2025, de la începutul anului curent și din iunie 2024. 

Conform datelor Ministerului Finanțelor (de aiciaici și aici), în iunie 2025 erau 1.305.361 de salariați în instituțiile publice.

Este adevărat că la începutul anului 2025, numărul bugetarilor a fost mai mare decât în iunie 2025 – adică numărul a scăzut pe parcursul a șase luni. 

Totuși, numărul bugetarilor a fost mai mare în ianuarie și în iunie 2025 decât în 2024, perioada de referință menționată de Ilie Bolojan.

În iunie 2025 lucrau cu 11.827 mai mulți oameni la stat decât în iunie 2024. Astfel, sunt produse și mai multe cheltuieli cu personalul. 

Concluzie

Declarația lui Ilie Bolojan este parțial adevărată. Cheltuielile efective cu personalul, din bugetul general consolidat, au crescut într-adevăr cu 10%. Totuși, ca procente din PIB sau din totalul cheltuielilor, acestea sunt cam la același nivel sau mai mici. 

De asemenea, proiecția pentru anul 2025 nu prevedea o scădere a cheltuielilor efective cu personalul de 5%, ci o creștere de 3%, care să fie vizibilă la finalul anului. 

Ilie Bolojan mai spune că nu s-au făcut creșteri de personal și compară primele șase luni din anii 2024 și 2025. Deși nu s-au făcut creșteri de personal strict în perioada ianuarie-iunie 2025, numărul salariaților bugetari din iunie este cu 11.827 mai mare decât în perioada pe care o menționează în comparație – iunie 2024.

