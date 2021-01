Potrivit sursei citate, politicianul, care a fost infectat de două ori cu coronavirus, susține că a fost „șocat” când a văzut că trebuie să achite 3.500 de lei moldovenești pentru un singur medicament necesar a fi administrat o lună în tratamentul infecției cu COVID-19.

Aurel Ciocoi a precizat că același medicament pe care l-a cumpărat cu 3.500 de lei moldovenești, în vară costa 450 de lei moldovenești.

„Vă pot spune exemplul meu. Cunoașteți că am stat în autoizolare exact de sărbători. Când am mers să procur medicamentele necesare, credeți-mă: am avut și eu un șoc când am văzut care este suma pe care trebuie să o scot din buzunar și chiar m-am întrebat ce se întâmplă cu cetățenii noștri care sunt pensionari și nu au un venit mai mult decât mediu. Doar un medicament necesar a fi administrat o lună m-a costat 3.500 de lei. Per total, costul tuturor – pentru că am fost pozitivi și eu, și soția, s-a ridicat la sub 7 mii de lei, ceea ce, consider eu, este foarte mult”, a declarat Ciocoi, conform sursei menționate.

Aurel Ciocoi a precizat că va discuta problema în cadrul ședinței de guvern.

„Îmi pare rău să recunosc, dar suntem într-o economie de piață, unde companiile farmaceutice dictează prețul. Este un subiect pe care vreau să-l ridic și cu colegii mei de guvern: sunt elemente speculative, pentru că preparatele pentru care se atestă deja un deficit pe piața farmaceutică, dar sunt necesare pentru tratamentul COVID-ului, s-a ridicat prețul.

Prima mea infectare, pe care am suportat-o la sfârșit de august, pentru că în decembrie a fost a doua, acest medicament pentru care am dat acum 3.500 de lei, a fost procurat cu 450 de lei. Este de aproape 10 ori mai mult, lucru care imediat mi-a «aprins beculețul roșu” și m-a pus pe gânduri că este ceva în neregulă”, a relatat premierul interimar.

În prezent, salariul mediu pe economie în Moldova este de 7.953 de lei, iar

cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este de 2.935 de lei pe lună, se arată pe site-ul Guvernului Republicii Moldova.





