El a răspuns că ar fi de acord, numai că trebuie să respecte voința cetățenilor moldoveni, care nu doresc acest lucru. „Ca o decizie personală, ca Alexandru Munteanu, aş vota pentru. Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care e un manager şi trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei moldoveneşti, care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, eu am să fac tot ce este în posibilităţile mele, în cunoştinţele mele, o să depun toate eforturile ca să obţinem acest obiectiv”, a declarat șeful Guvernului de la Chișinău pentru observatorul.md.

„Cred că facem deja tot ce este necesar şi chiar mai mult Eu cred că asta este cel mai important pentru noi deocamdată”, a adăugat el.

Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul pe 1 noiembrie 2025.

Amintim că preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu difuzat pe 11 ianuarie că vrea unirea cu România și a fost prima dată când a admis acest lucru.

Totuși, ea a admis că în Republica Moldova nu există o majoritate care să susţină unirea: „Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE şi noi acţionăm în sensul acesta”. Maia Sandu, 53 de ani, este președinta Republicii Moldova din decembrie 2020.

