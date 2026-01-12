Maia Sandu a acordat un interviu de peste o oră jurnaliştilor britanici Rory Stewart şi Alastair Campbell, gazdele celui mai urmărit podcast politic din Marea Britanie, „The Rest Is Politics: Leading”. Discuţia, purtată în limba engleză, a avut loc la Chişinău, la sediul Preşedinţiei.

Preşedinta Republicii Moldova a vorbit, printre altele, despre situaţia politică din ţară şi din regiune, dar şi despre copilăria sa în URSS, supravieţuirea limbii române în perioada comunistă şi mişcările de renaştere naţională de la sfârşitul anilor 80.

„La sfârşitul anilor 80, au fost mişcările de renaştere naţională şi, bineînţeles, au fost discuţii despre reunirea cu România, deoarece Moldova făcea parte din România înainte. Dar atunci, desigur, nu puteam şti câţi oameni ar fi sprijinit unirea cu România, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul mare de oameni care s-au alăturat mişcării din Piaţa Marii Adunări Naţionale, au fost sute de mii, putem spune că am fi avut un sprijin pentru unirea cu România”, a explicat Maia Sandu.

Întrebată apoi dacă este de acord cu unirea dintre Republica Moldova și România, Maia Sandu a răspuns direct: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Și a argumentat: „Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”.

Totuși, Maia Sandu a admis că în Republica Moldova nu mai există o majoritate care să susţină unirea: „Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE şi noi acţionăm în sensul acesta”.

Maia Sandu, 53 de ani, este președinta Republicii Moldova din decembrie 2020.