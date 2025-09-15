Premierul ultraconservator de la Budapesta Viktor Orban și acoliții săi și-au umplut paginile de pe rețelele sociale cu mesaje în care critică Suedia și laudă Ungaria.

„Guvernul suedez ne ține lecții despre statul de drept. Între timp, conform unui articol din Die Welt, rețelele criminale exploatează copiii suedezi ca pe niște ucigași, știind că sistemul nu îi va condamna. O țară cândva cunoscută pentru ordine și siguranță se prăbușește acum”, susține Orban, care insistă pe retorica anti-migranți cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria.

⚖️ The Swedish government lectures us about the rule of law. Meanwhile, according to an article by Die Welt, criminal networks are exploiting Swedish children as killers, knowing the system wont convict. A country once known for order & safety is now collapsing: over 280… pic.twitter.com/eWhqvn20KJ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

Într-un videoclip publicat împreună cu acest mesaj, premierul Ungariei susține că peste 280 de minore ar fi fost arestate în Suedia pentru infracțiuni.

Premierul suedez Ulf Kristersson i-a dat replica la câteva ore de la postarea mesajului, acuzându-l pe omologul său ungar că este „disperat” înainte de alegeri. „Acestea sunt minciuni scandaloase. Nu e de mirare că vin de la omul care distruge statul de drept în propria țară. Orban este disperat înaintea viitoarelor alegeri din Ungaria”, a reacționat el.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

Viktor Orban nu s-a potolit și continuat cu un nou mesaj. „Abandonarea valorilor tradiționale, neglijarea bunului simț și o guvernare slabă au dus la barbaria care prinde rădăcini în patria uneia dintre cele mai mari națiuni ale Europei. Bandele criminale folosesc fete minore ca instrumente de ucidere. Misiunea statului de drept este de a asigura siguranța poporului nostru. Acolo unde fetele minore sunt folosite sistematic pentru crimă, statul de drept este mort”, a scris prim-ministrul ungar.

The abandonment of traditional values, the neglect of common sense, and weak governance have led to barbarism taking root in the home of one of Europes greatest nations. Criminal gangs are using underage girls as instruments of killing.



The mission of the rule of law is to… https://t.co/X2X1Buh60Y — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

Autoritățile suedeze au recunoscut că se confruntă cu probleme din cauza bandelor criminale care recrutează minori. În acest context, una dintre propuneri este scăderea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani.

Potrivit Consiliului Național pentru Prevenirea Criminalității, agenția guvernamentală responsabilă cu statisticile privind infracționalitatea în Suedia, opt fete cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost suspectate de crimă sau omor din culpă în Suedia pe parcursul anului trecut.

Anterior, Viktor Orban a amânat aderarea Suediei la NATO invocând criticile autorităților de la Stockholm la adresa situației democrației și statului de drept din Ungaria.

Criticile la adresa Suediei vin cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, programate în aprilie anul viitor. Fidesz, partidul lui Viktor Orban, riscă să piardă acest scrutin. Viktor Orban se află la putere din mai 2010 și intenționează să obțină un nou mandat de prim-ministru.

