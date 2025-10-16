Scandal în casa parohială

Preotul Luciano Braga Simplicio a fost surprins într-o situație compromițătoare, pe 13 octombrie, într-o casă parohială situată în orașul Nova Maringá, din statul brazilian Mato Grosso, potrivit publicației New York Post.

O înregistrare video, care circulă pe rețelele de socializare, în care Luciano Braga Simplicio, din Parohia „Nossa Senhora Aparecida”, se afla cu logodnica unui enoriaș într-o casă parohială a ridicat mari semne de întrebare cu privire la conduita preotului.

Logodnicul unei tinere, însoțit de mai mulți bărbați, a mers acasă la preot cerând acestuia să deschidă ușa, suspectând că iubita sa se află acolo. Femeia s-ar fi dus în casa parohială în primele ore ale dimineții, în absența logodnicului său.

Descoperirea din baie

Preotul, îmbrăcat doar în pantaloni scurți, fiind la bustul gol, a fost confruntat de grupul de bărbați, așa cum se vede pe videoclipul distribuit pe internet. Aceștia au insistat ca Simplicio să deschidă ușa, suspectând că femeia se afla acolo.

În cele din urmă, femeia a fost găsită ascunsă sub chiuveta din baie. Ea purta doar un maiou și pantaloni scurți. Atât preotul, cât și tânăra au negat că ar avea o relație sexuală.

Într-o înregistrare audio atribuită lui Luciano și distribuită pe rețelele de socializare, acesta neagă orice implicare cu femeia, declarând că tânăra a cerut doar permisiunea de a folosi camera exterioară a casei parohiale pentru a se schimba și a face duș, după ce lucrase la biserică în acea dimineață.

„Ea era în baia mea pentru că avea nevoie de un duș după o zi lungă de muncă la biserică”, a declarat Simplicio, conform publicației braziliene Termometro da Policia.

Un videoclip al incidentului a devenit viral, provocând scandal în comunitatea locală. În imagini, preotul pare confuz și încearcă să calmeze situația, fără succes.

Biserica a deschis o anchetă

Episcopia a anunțat deschiderea unei anchete interne.

„Comunicăm că, având în vedere binele Bisericii și al poporului lui Dumnezeu, toate măsurile canonice necesare sunt deja luate în mod corespunzător. Cerem înțelegerea și rugăciunile tuturor”, a transmis episcopia.

Ancheta va analiza dacă preotul a încălcat Codul de Drept Canonic din 1983, care interzice preoților din biserica latină să întrețină relații afective sau sexuale.

Potrivit New York Post, femeia implicată a depus o plângere la poliție, susținând că videoclipul a fost distribuit pe internet în mod necorespunzător.

