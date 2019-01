Prin intermediul asociației, numele a 3.000 de copii, clasa, vârsta, înălțimea și numărul de la încălțăminte au putut fi accesate pe Internet de către orice posibil donator. Dacă unii dintre donatori doreau să plătească 205 lei sau 50 de euro pentru a îmbrăca complet un copil, le apărea numele pe listă la secțiunea „Înger păzitor”.

„Am plecat de la început cu gândul că o să îmbrăcăm 3.000 de copii, ăsta a fost «targetul», însă am ajuns la 4.000. Anii trecuți am avut, pe rând, 1.000 sau 2.000. Copiii sunt îmbrăcați din cap până în picioare cu geci de cea mai bună calitate, cu încălțări de piele, pulovere și pantaloni de calitate. Am lucrat cu producători și am putut negocia prețurile, să avem prețuri de producător subvenționate de domniile lor, care au devenit parte din campanie într-o anumită măsură”, explică părintele Damaschin.

Preotul spune că, în ultima zi de campanie, la poarta bisericii de la maternitate au venit, pe rând, sute de mame ai căror copii aveau nevoie de haine și de ajutor.

„Am comandat produse de igienă, produse alimentare, carne, lactate de foarte bună calitate pentru copii, au mai fost oameni care au adus direct bani, așa că le-am putut duce și dulciuri”, a mai spus preotul.

Mii de donatori din țară și din străinătate

În biserica din curtea maternității, în luna decembrie a fost o forfotă de nedescris. Pe perioada acestei campanii, zeci de voluntari au preluat, aranjat și ținut evidența sutelor de cutii trimise din țară sau a comenzilor venite de la furnizori. Donatorii din țară care și-au ales copiii din listă au trimis codul de identificare, numele și prenumele scrise pe cutie.

Preotul Damaschin spune că au fost mii de donatori din toată țara, chiar și din străinătate, au fost companii care au acoperit cheltuielile pentru zeci de copii, iar volumul de muncă a fost atât de mare încât voluntarii nu făceau față, chiar dacă stăteau câte 14 de ore la muncă.

Hainele pentru cei 4.000 de copii au fost livrate personal de către preotul Damaschin și de un număr de voluntari, zi de zi în săptămâna dinaintea Crăciunului.

Planuri de viitor

Campaniile organizate de părintele Damaschin și de Asociația „Glasul Vieții” nu se limitează doar la ajutorarea copiilor. În ultimii ani, au construit zeci de case pentru mamele cu mulți copii sau pentru orfani, unele dintre locuințe fiind terminate chiar în luna decembrie.

Preotul spune că din ianuarie va intra în posesia unui spațiu în Iași unde vrea să construiască cel mai modern cămin pentru elevi și studenți din țară.

„Am început o serie de case și vrem să le terminăm, am identificat imobilul din Iași, vreau să fac cel mai modern cămin de elevi și de studenți din România pentru copii sărmani. Să fie cel mai modern. Nu va avea o capacitate foarte mare, doar vreo 40 de locuri”, a explicat preotul.