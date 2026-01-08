Mama și copiii luptă să trăiască

Părintele Vasile Ioana din Bucurști a publicat un mesaj pe Facebook în care face apel la rugăciune și îndeamnă credincioșii care doresc să facă donații financiare pentru a ajuta familia greu încercată.

Preotul a oferit detalii și despre starea victimelor: „În urma unui accident rutier grav, deși nu avea viteză (din cauza poleiului), doamna preoteasă Diana, și copiii se află în stare critică, luptând pentru viață. Trupuri rănite, suflete sfâșiate! Preoteasa Diana, mamă a cinci copii, este în stare gravă. Iustin (17 ani) – în comă. Xenia (8 ani) – stare gravă. Alexie (3 ani) – stare gravă. Filofteia (1 an) – stare gravă. La cei adormiți se adaugă Matei (14 ani), copil plecat mult prea devreme la Domnul…”.

Accidentul a avut loc în zona Bistrița, unde mașina în care se aflau a căzut de la aproximativ 8 metri pe spate, în râu. „Toți au suferit traumatisme grave, fracturi costale, claviculare, vertebrale și leziuni toraco-abdominale. Medicii fac tot ce le stă în putere, iar fiecare clipă este decisivă”, arată părintele.

Unde puteți dona

În încheierea mesajului, acesta spune: „Haideți să fim alături, atât cu o rugăciune fierbinte cât și cu o sumă de bani necesară pentru aceste zile grele din viața acestei familii!”. Arhiepiscopia Sucevei susține financiar înmormântare lui Matei și cheltuielile medicale necesare și a deschis următoarele conturi pentru ci care doresc să faacă donații:

• Cont RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

• Cont EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

• Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

• Mențiune donație: „COZMA”.

Doi jandarmi au ajuns primii la fața locului

Doi adulți și patru copii au fost salvați marți după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Potrivit unei postări pe Facebook a Jandarmeriei Române, evenimentul a fost raportat la numărul unic de urgență 112 de către doi jandarmi aflați în timpul unei patrule de rutină. În plus, cei doi jandarmi au acționat prompt pentru salvarea victimelor, înainte de sosirea echipajelor specializate, și au reușit să extragă cu succes trei copii din mașina răsturnată.





