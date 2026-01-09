În cadrul unui interviu acordat recent, fosta soție a lui Jorge a dezvăluit că micuța Eden i-a însoțit până la cota 2000. deși afară era foarte frig.

„Am fost într-o frumoasă vacanță la munte, ne-am dorit să se bucure copiii de zăpadă. Am fost pe pârtie și cu Eden. La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia. Gemenii schiază de anul trecut și acum a fost prima dată pe anul acesta. Kari nu a fost cu noi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

A fost un frig de nu se poate, la restaurant nu era apă, că înghețaseră țevile și nu era nici căldură. Dar i-a dat Ilan o tură oricum, pe pârtie, ca să-și aducă aminte. Eden a stat la mine în marsupiu și a dormit 6 ore legate. Îi priește la frig!”, a povestit Alina Laufer pentru Click!

În noul an, Alina Laufer are planuri mari. Soția lui Ilan vrea să poată da jos încă 8 kilograme pentru a se simți mai bine în pielea ei și să își reia activitățile profesionale.

„Ce să-mi doresc în 2026? Să fie toată lumea sănătoasă, copiii, Ilan, ai mei. Să merg la sală din nou, că am făcut pauză un an de zile, să slăbesc 8 kilograme pentru că am pus pe mine în perioada de alăptat… Îmi mai doresc să-mi filmez rubrica de la Kanal D în continuare. Colegii mei au fost foarte amabili și au avut răbdare cu mine în perioada asta în care nu am putut filma”, a mai spus Alina Laufer pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE