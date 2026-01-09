Cele mai mari proteste din ultimii 47 de ani în Iran

Imaginile de la fața locului arată mulțimi de oameni pe mai multe bulevarde din Teheran, capitala Iranului, dar și alte orașe mari, precum Tabriz (nord), Mashhad (est) și Kermanshah (vest).

„Moarte dictatorului”, au scandat manifestanții, care au început să iasă în stradă începând din 28 decembrie din cauza gravelor probleme economice.

Massive protests in and around Isfahan (3rd largest city in Iran) 👇



Regime forces are fleeing.



pic.twitter.com/P9JMemj6Ur — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Semn al nervozității regimului, internetul și telefonia mobilă au fost întrerupte în toată țara. ONG-ul de monitorizare a securității cibernetice Netblocks a constatat o „pană de internet la nivel național”. „Acest incident vine în urma unor măsuri de înăsprire a cenzurii digitale, vizând protestele din întreaga țară și împiedicând dreptul publicului de a comunica într-un moment critic”, a subliniat Netblocks, citat de ziarul francez Liberation.

Fiul ultimului șah insistă pentru căderea regimului teocratic

Prințul moștenitor Reza Pahlavi, aflat în exil, i-a îndemnat public pe iranieni să continue protestele. Tatăl său, ultimul șah al Iranului, a părăsit țara înainte de Revoluția Islamică.

„Marea națiune a Iranului, ochii lumii sunt ațintiți asupra voastră. Ieșiți în stradă și, ca un front unit, strigați-vă revendicările”, a transmis Pahlavi, potrivit Sky News.

„Avertizez Republica Islamică, liderul său și Gardienii Revoluției că lumea îi urmărește îndeaproape. Represiunea poporului nu va rămâne fără răspuns”, a afirmat prințul moștenitor, în timp ce pe străzi oamenii strigau: „Este ultima bătălie. Pahlavi se va întoarce”.

Ali Khamenei se ia de „sabotori” și promite că-l va „răsturna” pe Donald Trump

La rândul lui, ayatollahul Ali Khamenei a transmis un mesaj vineri prin intermediul televiziunii de stat. El i-a acuzat pe manifestanți că „își distrug propriile străzi” și a avertizat că „nu va da înapoi” în fața „sabotorilor” și „vandalilor”.

Ali Khamenei transmite mesaje prin intermediul televiziunii de stat Foto: Profimedia

Liderul suprem de la Teheran l-a acuzat totodată pe „arogantul” Donald Trump că „are mâinile pătate cu sângele a mii de iranieni” – referindu-se cel mai probabil la războiul de 12 zile cu Israel din vara anului trecut – și a pretins că președintele american „va fi înlăturat de la putere” precum ultimul șah al Iranului.

Președintele SUA avertizează cu o lovitură „foarte puternică”

De la începutul protestelor, Donald Trump a avertizat în trei rânduri regimul de la Teheran că va fi lovit „foarte dur” dacă va ucide manifestanţi. Ultimul avertisment în acest sens a fost făcut joi. „Le-am spus clar că, dacă încep să omoare oameni, lucru pe care îl fac de obicei în timpul revoltelor – au multe revolte -, dacă îl fac, îi vom lovi foarte tare”, a reiterat președintele american într-un interviu acordat prezentatorului radio Hugh Hewitt.

Femeia-simbol: „Nu mi-e frică. Sunt moartă de 47 de ani!”

Uniunea Europeană a cerut încetarea violențelor împotriva poporului iranian. „Poporul iranian își exprimă aspirația legitimă la o viață mai bună. Orice violență împotriva protestatarilor pașnici este inacceptabilă”, a declarat Anwar El Hanouni, un purtător de cuvânt al serviciului diplomatic al UE.

Femeia văzută un simbol al protestelor din Iran Captură X

Dacă revolta iraniană ar avea o față, ar putea fi cea a unei femei în vârstă din mijlocul unei mulțimi de protestatari. Cu pumnul ridicat spre cer, cu capul gol, fără batic, ea țipa din gura însângerată de loviturile milițienilor: „Nu mi-e frică. Sunt moartă de 47 de ani!”, scrie Le Figaro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE