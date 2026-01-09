Acum 9 ani, radioul s-a schimbat pentru totdeauna! Acum 9 ani, peisajul radiofonic din România primea primul „electroșoc” de energie. Brandul legendar creat de Sir Richard Branson debarca la București, transformând frecvențele într-un spațiu dedicat nonconformismului, hiturilor globale și unei conexiuni autentice cu Generația Z și Millennials. Astăzi, Virgin Radio România sărbătorește 9 ani– aproape un deceniu în care radioul nu a fost doar o sursă de muzică, ci un stil de viață, după cum chiar realizatorii postului de radio aniversat susțin, într-un comunicat.

Dincolo de butoane, Virgin Radio a adus o estetică nouă: îndrăzneață în cel mai bun sens al

cuvântului. Într-o lume dominată de algoritmi de streaming, Virgin Radio a demonstrat că

personalitatea și autenticitatea radio-ului încă mai contează.

În ultimii 9 ani, Virgin Radio a fost rampa de lansare pentru mulți artiști locali care astăzi

domină topurile, oferindu-le o platformă internațională prin rețeaua sa globală.

9 ani de cand, echipa Virgin radio a înțeles rapid că radioul modern se ascultă și pe telefon, se

vede pe Instagram, devenind unul dintre cele mai relevante branduri media în mediul online.

Ceea ce face ca Virgin Radio să fie special la această aniversare este comunitatea. În acești 9 ani,

am crescut împreună. Elevii care ascultau matinalul în drum spre liceu acum 9 ani sunt astăzi

tinerii profesioniști care își încep ziua cu aceleași voci în boxe.La 9 ani, Virgin Radio România

este în plină maturitate creativă, dar cu același spirit adolescentin.

„Azi aniversăm 9 ani de momente epice. Virgin Radio e o comunitate care a crescut sub semnul

curajului și al muzicii bune. Suntem foarte fericiți să fim echipa de dimineață care vă transformă

drumul spre muncă sau școală într-un show live, cu cele mai neașteptate provocări.”, au spus

Oana Paraschiv și Andreas Petrescu – matinalii Virgin Radio Breakfast care se ascultă de luni

până vineri, de la 6:30 la 10:00.

„Am rămas fideli misiunii noastre de a-ți aduce cele mai noi hituri internaționale și de a susține

artiștii locali care au ceva de spus. Mulțumim că faci parte din familia noastră! Fără voi,

ascultătorii noștri, butoanele noastre ar fi doar niște piese de plastic. Voi sunteți energia care ne

ține în emisie 24/7.”, a declarat Oana Tache, realizatoarea emisiunii Tic Talk, de luni până vineri

de la 10:00 la 13:00 și în fiecare duminică, de la 12:00 la Virgin Radio Dance Floor Chart.

„Experiențe, nu doar concursuri: de la bilete în primul rând la cele mai mari festivaluri din lume,

până la experiențe care „nu se pot cumpăra cu bani”, am vrut mereu să-ți oferim mai mult decât

sunet.”, a spus Valeriu Șerban, care se aude de la 13:00 la 16:00 la Fix Ce Trebuie.

„Dacă primii 9 ani au fost o aventură, ce urmează va fi de-a dreptul legendar. Ne pregătim să

trecem la nivelul următor, cu mai mult conținut care să te pună pe gânduri și, bineînțeles,

evenimentele pe care le iubești.”, a declarat Silviu Andrei – realizatorul Drive Time, de luni până

vineri, de la 16:00 la 19:00.

„Virgin Radio România e mai mult decât muzică: e o stare de spirit! Mă bucur să fiu parte din

echipa asta care dă libertatea de a fi autentic”, a declarat Alina Chinie pe care o asculți de la

19:00 la 21:00.

„La 9 ani, suntem în acea etapă în care știm exact cine suntem: vocea celor care nu se tem să fie

diferiți. Virgin Radio România este despre energia aia care te face să cânți la volan chiar și când

ești blocat în trafic, despre curajul de a spune ce gândești și despre bucuria de a descoperi piesa

aia care îți schimbă starea în 3 minute.”, a spus Cristi Stanciu, director de programe și

realizatorul Virgin Radio HOT 30, în fiecare sâmbătă, de la 12:00.

