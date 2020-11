Cătălin Denciu a fost transferat la spitalul militar Queen Astrid din Belgia pentru a fi tratat, după ce a suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe 40% din suprafața corpului, notează The Guardian.

The Guardian și BBC, două dintre cele mai cunoscute publicații britanice, îl citează și pe prim-ministrul Ludovic Orban, care își declarase respectul față de medicul erou, “care a dat dovadă de curaj și spirit de sacrificiu deosebit în încercarea de a salva pacienții”.

BBC îl citează pe Klaus Iohannis, președintele României, care a numit evenimentul “o tragedie uriașă” și a spus că este important să aflăm ce s-a întâmplat “pentru a evita situații similare în viitor”.

Pe lângă descrierea evenimentului, The Guardian mai scrie despre România că înainte de pandemie, sistemul de sănătate fusese sub presiune, supus corupției, ineficiențelor și managementului politizat.

“Țara are una dintre cele mai puțin dezvoltate infrastructuri de asistență medicală din UE. Unu din patru români nu are acces suficient la asistența medicală esențială, deoarece zeci de mii de medici, asistenți medicali și farmaciști au plecat de la aderarea țării la UE în 2007”, se arată într-una dintre cele mai citite publicații de știri britanice, The Guardian.

Presa străină mai notează și că incendiul de sâmbătă a fost cel mai mortal din România, de la dezastrul din Colectiv, din 2015, când 65 de persoane au murit în acea noapte în clubul care a luat foc.

Foto: Epa

Citeşte şi:

Ultimele informații despre incendiul de la secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț, de la prefectul George Lazăr, în direct la Adriana Nedelea LA FIX

Ludovic Orban, după ședința cu Nelu Tătaru: “Va crește capacitatea de tratare a pacienților la ATI”

Directoarea Spitalului Județean Sibiu nu a renunțat la funcție, deși vicepremierul i-a cerut demisia

PARTENERI - GSP.RO 112 milioane € prejudiciu în România, dar Italia nu-l extrădează, ci îi micșorează sentința! Motivarea e HALUCINANTĂ

PARTENERI - PLAYTECH ULTIMA ORĂ: Adevărul despre medicul erou de la Piatra Neamț. O fostă pacientă RUPE TĂCEREA!

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2020. Scorpionii au neplăceri provocate de confruntări cu cei din anturajul apropiat

Știrileprotv.ro Orice improvizație dintr-un spital poate provoca o tragedie. Cum ar trebui să fie dotate acestea, potrivit legii