De Cristian Anton,

Poliția a dispersat cu gaze lacrimogene miile de protestari adunați, sâmbătă seara, în Teheran pentru a cere demisia celor de la putere, după ce autoritățile au recunoscut că au doborât din greșeală avionul ucrainean. 176 de oameni se aflau la bord și nu au existat supraviețuitori.

Mulți au scandat ”Moarte dictatorului!”, îndreptându-și astfel furia împotriva liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, mai arată sursa citată.

Duminică, articole și relatări despre mișcările de protest sunt prezentate inclusiv de către agențiile de presă de stat, în timp ce numeroase clipuri circulă pe rețelele de socializare.

Protestatarii strigă ”Inamicul nostru nu este SUA, este Republica Islamică”, în timp ce ziarul moderat Etemad a publicat pe prima pagină: ”Cereți-vă iertare și dați-vă demisia”.

Breaking news: #Iran. Anti-regime protests resumed this morning. Protests in several universities in #Tehran including Sharif, National & Allameh. Also in Isfahan Technology. In National University students chanted “Tank, gun, teargas are futile” #IranPlaneCrash via #MEK network pic.twitter.com/Pc3cEe5TaA