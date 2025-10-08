Cartea publicată de președintele argentinian

Volumul de 573 de pagini, intitulat „La construcción del milagro” (n.red. – „Construcția miracolului”), compilează discursuri și postări pe rețelele sociale din ultimul an. Lansarea are loc într-un moment considerat de mulți ca fiind cel mai dificil al președinției sale de aproape doi ani.

Îmbrăcat într-un compleu din piele neagră, cu imagini de bombardamente proiectate în spatele său, Milei a interpretat melodii ale trupelor rock argentiniene La Renga și Charly García.

El a abordat un recent atac antisemit și a condus mulțimea în scandări care o ridiculizau pe fosta președintă Cristina Fernández de Kirchner, aflată în arest la domiciliu cu brățară electronică în urma unei condamnări pentru corupție.

„Poate ați câștigat o rundă, dar nu ați câștigat încă bătălia, cu atât mai puțin războiul”, a spus el mulțimii entuziasmate, atacând opoziția, conform sursei citate.

Prezentarea teatrală a evidențiat revenirea lui Milei la persona sa populistă din campanie, în timp ce provocările concrete de politică se intensifică.

Dificultăți legislative și economice în Argentina

Congresul a anulat recent două veto-uri prezidențiale privind finanțarea universităților și îngrijirea pediatrică. În plus, José Luis Espert, un candidat important pentru alegerile de la jumătatea mandatului din 26 octombrie, a demisionat din cauza unor presupuse legături cu traficul de droguri.

O înfrângere electorală provincială în septembrie în fața unei coaliții peroniste revitalizate a declanșat o fugă de capital care a forțat autoritățile monetare să epuizeze aproximativ 1 miliard de dolari din rezervele valutare în 48 de ore.

Criza a determinat Washingtonul să desfășoare o serie de instrumente financiare pentru a sprijini economia argentiniană aflată în dificultate.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, negociază un potențial aranjament de swap valutar de 20 de miliarde de dolari pentru Argentina, considerată un „aliat sistemic important al SUA”.

Întâlnirea lui Milei cu președintele Donald Trump

Milei urmează să se întâlnească cu președintele Donald Trump la Casa Albă pe 14 octombrie, cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile parlamentare.

Întâlnirea bilaterală reprezintă cel mai recent semn al aprofundării legăturilor dintre aliații ideologici, Washingtonul fiind hotărât să împiedice Beijingul să-și extindă amprenta financiară în America de Sud.

Pachetul de sprijin propus de SUA ar include achiziții de obligațiuni suverane argentiniene de către Trezorerie și finanțare substanțială de urgență prin Fondul de Stabilizare a Schimburilor.

FMI și-a exprimat sprijinul pentru un astfel de aranjament, care este crucial având în vedere necesitatea Argentinei de a continua îndeplinirea cerințelor programului existent de 44 de miliarde de dolari al Fondului, renegociat în aprilie trecut de guvernul libertarian.

Vulnerabilitățile Argentinei persistă

Cu toate acestea, vulnerabilitățile fundamentale persistă. Obligațiunile argentiniene în euro continuă să aibă randamente între 16% și 26% pe întreaga curbă – niveluri care blochează efectiv țara în afara piețelor internaționale de capital. Rezervele internaționale nete rămân la niveluri pe care FMI le descrie ca fiind „critic de scăzute”.

În timp ce Milei a reușit să mențină inflația lunară sub 2% timp de patru perioade consecutive și a obținut un excedent fiscal, costurile includ devalorizarea peso-ului, prăbușirea consumului și locuințe, asistență medicală și educație inaccesibile. Mulți lucrători și pensionari au experimentat o scădere a puterii de cumpărare comparativ cu nivelurile de la începutul anului 2023.

Participanții la piață recunosc că puterea financiară americană ar putea stabiliza doar temporar peso-ul. Traiectoria economică a Argentinei depinde în cele din urmă de dinamica politică internă. Dacă alegerile din octombrie vor confirma blocajul legislativ și vor diminua perspectivele de realegere ale lui Milei în 2027, chiar și un sprijin substanțial din partea SUA s-ar putea dovedi insuficient pentru a preveni o nouă criză.

Bruxelles-ul lansează 3 proceduri de infringement împotriva României
Știri România 17:21
Bruxelles-ul lansează 3 proceduri de infringement împotriva României
Marius Keseri a murit la 60 de ani. Era bateristul trupei Direcția 5: „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet"
Știri România 17:10
Marius Keseri a murit la 60 de ani. Era bateristul trupei Direcția 5: „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet”
Adevărul despre prietenia dintre Dan Negru și Dorian Popa: „Mă bucur că a luat-o pe drumul ăsta"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:17
Adevărul despre prietenia dintre Dan Negru și Dorian Popa: „Mă bucur că a luat-o pe drumul ăsta”
Andreea Ibacka, detalii despre accidentul în care a fost implicată alături de Cabral: „Am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt". Durerile n-au trecut
Stiri Mondene 17:12
Andreea Ibacka, detalii despre accidentul în care a fost implicată alături de Cabral: „Am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt”. Durerile n-au trecut
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV"
Politică 17:41
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
