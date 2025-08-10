Aceștia s-au plimbat pe dealuri și în pădure, iar fiul său a fost sufletul drumeției.
„Bună ziua, lebădă”, a spus la un moment dat fiul lui Nicușor Dan, înainte de a se opri pentru a admira lebăda.
„Ne-am bucurat, într-o zi călduroasă de duminică, de natură și tot ce are ea mai frumos, alături de familie”, a transmis, duminică, Nicuşor Dan, pe TikTok.
Alături de şeful statului apar în imagini copiii şi partenera sa.
Președintele României se află într-o vizită în Republica Moldova. Aceasta marchează cea de-a doua vizită oficială a președintelui României, Nicușor Dan, în Republica Moldova de la preluarea mandatului său.
Prima vizită a avut loc pe 10 iunie, când liderul de la Cotroceni s-a deplasat la Chișinău pentru a participa la întrevederi oficiale și la evenimente publice, alături de conducerea Republicii Moldova și reprezentanți ai societății civile.
Nicușor Dan are mai multe apariții alături de familie. Printre ele se numără vizita în Austria. Acesta a făcut o vizită oficială la Salzburg, vineri, 25 iulie, și sâmbătă, 26 iulie, la invitația președintelui Austriei, Alexander Van der Bellen. A fost prima deplasare externă în care Nicușor Dan a venit cu partenera de viață, Mirabela Grădinaru, și cu cei doi copii, Antim și Aheea.
Totodată, Nicușor Dan a fost surprins când și-a dus fetița la școală de dimineață. De asemenea, în ziua ceremoniei de învestire, fiica sa, Aheea, a sosit separat la Parlament, direct de la școală.
