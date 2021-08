Sorin Cîmpeanu a spus la începutul lunii că neregulile găsite la Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului Preuniversitar (ARACIP) „sunt atât de grave, încât depășesc limitele de competență a Ministerului Educației, raportul Corpului de Control a fost trimis astăzi (3 august, n.r.) către Curtea de Conturi, către Agenția Națională de Integritate și către Parchetul de pe lângă Judecătoria București.”



Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu. FOTO EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

Ce este ARACIP



ARACIP realizează evaluarea externă a calității educației din școli și din grădinițe. Astfel că orice unitate de învățământ din mediul preuniversitar, pentru a funcționa legal, trebuie să primească acreditare sau autorizare de la ARACIP.



Printre standardele cerute de ARACIP școlilor se află: dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă, asigurarea de servicii medicale și de consiliere, protecția împotriva incendiilor sau accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Alte standarde se referă la existența de laboratoare de informatică sau a cabinetelor medicale ori la numărul de profesori calificați.

Libertatea: Când a început controlul Corpului de Control?

Șerban Iosifescu: Pe 9 iulie și s-a prelungit până aproape de sfârșitul lunii. Cei de la Corpul de Control au ales una dintre cele mai aglomerate perioade din an pentru ARACIP, când trebuie terminate evaluările pentru sute de școli și grădinițe. După părerea mea, controlul a fost realizat intenționat în această perioadă ca să dovedească că ARACIP nu funcționează bine.

Învățământul privat – mărul discordiei, susține fostul președinte

– Au mai fost alte controale recent la ARACIP?

– Da. Au început din luna august anul trecut. Succesiunea lor s-a întins până în luna octombrie, dar nu s-au finalizat cu un raport. În noiembrie 2020, am făcut o solicitare către Ministerul Educației prin care am întrebat care este temeiul controlului. Pentru că la toate controalele au fost încălcate mai multe prevederi legale, inclusiv din ordinul care reglementează activitatea Corpului de Control al ministerului. Nu mi s-a răspuns decât prin intermediul echipei de control care mi-a zis: „Noi facem ce vrem și putem cere orice document când dorim“.

Toate controalele au fost declanșate în zile care coincid cu anumite refuzuri din partea ARACIP sau acțiuni din partea mea sau a altor angajați din ARACIP care au deranjat persoane din Ministerul Educației. Șerban Iosifescu:

– Puteți detalia?

– Controlul din august, anul trecut, a fost declanșat la câteva zile după ce, la solicitarea cuiva din minister, adjunctei mele i s-a cerut să trimită niște documente confidențiale privind o școală privată, care funcționează într-un sistem internațional de învățământ. Adjuncta a spus: „sigur, dar trimiteți o solicitare scrisă pentru a explica motivele, fiindcă nu pot să vă dau astfel de date în baza unui telefon”.

Controlul din octombrie a fost la două zile după ce am dat un interviu în care mi-am exprimat un punct de vedere, critic, referitor la învățământul privat și la finanțarea acestuia. Am fost chemat la Ministerul Educației, ca la Judecata de Apoi. Am fost certat că îmi permit să-mi exprim o opinie diferită de politica ministerului.

– Ultimul control ce nemulțumire credeți că ar fi putut să aibă în spate?

– A fost declanșat la două zile după ce am publicat un articol destul de critic în Tribuna Învățământului. Nu știu dacă este doar o coincidență. Dar, în ultimul timp, oricum erau tensiuni din ce în ce mai mari, doi secretari de stat cerându-ne explicații referitoare la decizii privind anumite școli private.

Școlile private cu probleme legate de securitatea la incendii

– Așadar, susțineți că cele mai multe atacuri îndreptate către ARACIP și către dumneavoastră vin din partea școlilor private?

– Atacurile au venit din partea unor școli private care au avut probleme la evaluarea privind două aspecte majore. Primul se referă la directorii puși în funcție care nu îndeplineau cerințele legale. Cea mai mare problemă însă este legată de condițiile ce țin de securitatea în școli, în special de securitatea la incendiu.

Multe grădinițe și școli, în special din orașele mari, sunt înființate în spații cu altă destinație decât școală (înainte nu au fost școli, n.r.). Ca urmare, au mari probleme în obținerea de autorizație pentru securitate la incendiu.

– Dar nu intrați peste atribuțiile care țin de ISU?

– Nu, pentru că le avem în standardele de acreditare ARACIP. Noi trebuie să ne uităm și la siguranța copiilor, când autorizăm o școală.

Chiar dacă ARACIP nu mai solicită autorizație de securitate la incendiu, trebuie să verificăm niște condiții minimale, stabilite de legislația ISU. Haideți să ne gândim ce se poate întâmpla într-o școală unde izbucnește un incendiu, iar clădirea nu va putea fi evacuată rapid de copii și de personal pentru că are o singură intrare, scările sunt prea înguste sau ușile de la ieșire se deschid spre interior.

Cum se apără în fața acuzației de „conflict de interese”

– Una dintre cele mai grave acuzații care vi se aduc din partea ministerului este legată de un conflict de interese. Sunteți acuzat că v-ați apărat interesele personale în detrimentul instituției pe care ați condus-o, pentru că ați dat în judecată ARACIP, dar în același timp nu ați asigurat apărarea instituției.

– Personalul din ARACIP este salarizat la nivelul celui din Ministerul Educației. De exemplu, președintele este la nivelul directorului general din Ministerul Educației. În 2016, eu și colegii mei am aflat pe căi neoficiale că în 2008 fusese publicat un ordin de ministru prin care se acordau niște sporuri angajaților din Ministerul Educației.

Noi, angajații ARACIP, n-am primit niciun spor. Ne-am pus problema ce se întâmplă cu drepturile noastre salariale, pe care le aveam și eu, în calitate de președinte ARACIP.

Am contactat Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor. Nu mi s-a comunicat nicio cale administrativă prin care să rezolv această problemă. Singura opțiune care ne-a rămas a fost să dăm în judecată ARACIP, bazându-ne pe câteva precedente judiciare.

Au mai fost situații la primării, unde primarul și toți angajații au dat în judecată primăria pentru drepturi salariale. Sunt acuzat că am acționat împotriva interesului instituției, dar dacă nu făceam nimic pentru drepturile angajaților nu ar fi fost abuz în serviciu? Să ne uităm la ce scrie în Codul Penal (art. 297).

Eu consider că miza din spatele acestei acuzații și a celorlalte este politică. Șerban Iosifescu:

– De ce spuneți asta?

– ARACIP a întâmpinat, de regulă, ostilitate din partea Ministerului Educației sau, în cele mai bune cazuri, indiferență. A fost o excepție, în timpul mandatului de ministru al educației al lui Mircea Miclea (2004-2005). El a fost cel care a înființat ARACIP.

Am fost amenințat de nenumărate ori cu controale sau că voi fi demis. În 2013, pe timpul miniștrilor Pricopie și Costoiu, a fost demarat un control la ARACIP de către Corpul de Control al Guvernului. Am fost acuzat de conflict de interese în contextul realizării unor proiecte pe fonduri europene și de fals intelectual. Dacă vedeți ce scrie în raportul respectiv, ați crede că suntem infractori. După ce raportul a fost trimis la ANI, DLAF, ANAF, Parchet, Curtea de Conturi, s-a constatat că nu există acele infracțiuni.Prin loviturile date ARACIP, se va subordona politic una dintre ultimele instituții independente din Educație și se va da drumul privatizării facile a învățământului.

